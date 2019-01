Tidligere dansk cyklecrossverdensmester om VM-ruten: Spændende, vanskelig og anderledes rute

Henrik Djernis peger også på vejret og det rekordhøje antal deltagere som faktorer, der kan have en betydning for weekendens VM i Bogense.

Cykling: - Jeg synes i hvert fald, det er en spændende rute med et rigtigt godt mix af udfordringer. For mig at se lægger banen op til spændende race i alle fem klasser - og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver de bedste ryttere, der med deres alsidighed og stærk teknik vil køre guldmedaljerne hjem.

Sådan siger Henrik Djernis, en af de bedste cyklecrossryttere i Danmark gennem tiderne - herunder verdensmester i 1993, om weekendens VM-rute i Bogense i en pressemeddelelse fra CrossDenmark. Lørdag indtager et rekordhøjt antal ryttere - 289 fra 24 forskellige lande - den 2,8 kilometer lange rute. Hegnet er blevet sat op og den mobile bro er kommet på plads, så verdens bedste cyklecrossryttere kan køre fra de næstbedste på ruten i Bogense lørdag og søndag.

En rute, der skiller sig ud fra andre steder ifølge den tidligere verdensmester.

- Off-camperen er vanskelig og stiller rigtigt store krav til rytternes teknik. Og de lige stykker er helt anderledes fra andre steder i og med, at meget af det foregår langs havnen med tilskuere på begge sider og langs havet, hvor man også kører med mange tilskuere omkring sig, udtaler Henrik Djernis i pressemeddelelsen.