Sort uheld: Brite strålede blandt uheldige danskere i Bogense

Britiske Thomas Pidcock satte hver konkurrent til vægs, da han i overbevisende stil vandt VM-titlen. På trods af et flot løb var Simon Bak ramt af sort uheld, der sendte ham et stykke længere ned i placeringerne, end han havde håbet.

CYKLECROSS: Der var fyldt op fra ende til anden, da første dag af VM i cyklecross i Bogense blev blæst i gang lørdag ved Bogense Havn. På trods af en temperatur, der lå skræmmende tæt på nul grader, så holdt det ikke fans væk fra byen. Stort set overalt, hvor man gik, kunne man høre især hollandske ord samt de karakteristiske schweiziske koklokker. Inde på banen var det dog ikke hollændere, danskere eller schweizere, der løb med æren og guldet. Det var derimod britiske Thomas Pidcock, der i overbevisende tempo kunne rulle først ind over målstregen. Ved starten var det en af forhåndsfavoritterne Eli Iserbyt, der kom bedst afsted. Efter et par omgange sad Iserbyt i spidsen, hvor han så ud til at forsøge sig med et par ryk for at få lidt afstand ned til nogle af de nærmeste konkurrenter. Flere kunne dog holde fast, og en af dem var Thomas Pidcock. 19-årige Pidcock virkede tilfreds og meget rolig igennem de første par runder og så ikke ud til at anstrenge sig helt i samme grad, som Iserbyt gjorde for at holde sig i front.

Lørdagens VM-vindere Junior Herre1. Ben Tulett



2. Witse Meeussen



3. Ryan Corthjens



Ian Millennium fra Cykling Odense sluttede som nummer 52.



U23 Herre



1. Thomas Pidcock



2. Eli Iserbyt



3. Antoine Benoist



Simon Bak fra Cykling Odense sluttede som nummer 56.



Dame Elite



1. Sanne Cant



2. Lucinda Brand



3. Marianne Vos

Schweiziske Jolanda Neff måtte gå tomhændet fra løbet, men kan se tilbage på et VM, hvor hun havde banens hurtigste omgangstid. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Uheldige danskere Samtidig med at en brite og en hollænder kæmpede om podiets øverste plads, var der en håbefuld, ung dansker, der kørte lidt længere nede i feltet. Hans kamp viste sig dog at blive mod nogle lidt højere magter, end bare de andre konkurrenter. - Jeg punkterer på tredje omgang og skal så ind og skifte cykel. Da jeg så kommer på banen igen, mister jeg en ring på forhjulet på første bakke og skal ind i pitten igen. Det mister jeg jo bare mega lang tid på, siger Simon Bak. På grund af de mange uheld med hans cykel i løbet af de første par runder måtte 18-årige Simon Bak tage til takke med en 56. plads i hans første VM som U23 rytter. - Jeg kører jo mod ryttere, der er 4 år ældre end mig selv, så jeg synes egentlig ikke min placering er så vigtig. Det har handlet om, at jeg skal udvikle mig som rytter og blive bedre. Set på den måde er jeg ret tilfreds, fordi jeg kører egentlig et fejlfrit løb, men bliver bare snydt af nogle ting, der er ude af min kontrol, siger Simon Bak.

Der skulle kæmpes på alle leder og kanter for at komme frem til VM i cyklecross i Bogense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Overbevisende afslutning Mens der var en kamp med cykeludstyret i gang for Simon Bak, gled alting meget bedre oppe i toppen af ræset. Indtil 4. omgang holdt Iserbyt sin knebne føring, men halvvejs gennem de otte runder, rytterne skulle køre, så Pidcock sit snit til at give den lidt ekstra gas. Han tonsede forbi den hårdere pressede belgier, der ellers gjorde, hvad han kunne for at holde trit med Pidcock. Men alt, hvad Iserbyt kunne, var ikke nok på dagen. For hver omgang, der gik, blev både banen og Iserbyts vinderchancer mere mudrede, og da rytterne røg ud på ottende omgang, kunne banespeakeren fortælle fanskaren, at Pidcock havde slået et hul på 26 sekunder ned til Iserbyt på andenpladsen, der selv havde otte sekunder ned til franske Antoine Benoist, der rundede toppen af feltet af. I 2017 vandt Pidcock VM-titlen for juniorer, og det er et ung talent, der nu for alvor har meldt sin ankomst blandt de bedste cyklecross kørere i verden.

Schweiziske Jolanda Neff havde nogle hurtige, men ikke konsekvent hurtige omgangstider. Derfor måtte hun nøjes med en sjetteplads. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Favoritkvinden stjal glansen I dagens sidste løb fik belgierne endelig noget at fejre efter skuffelsen med Iserbyt samt en sølv- og bronzevinder blandt junior herrerne. I et af de større favoritfelter man kan finde i en sportsgren blev det den største favorit Sanne Cant, der løb med titlen. Der begyndte ellers at komme skræmmende deja-vu fornemmelser frem blandt de belgiske fans, da de så hollandske Lucinda Brand, der langsomt halede ind på Cant på den afsluttende omgang. Men i et løb som cyklecross kan en enkelt mudret skråning ændre på meget, og et lille glid fra Brands side var alt, der skulle til for at cementere Cants sejr. Sejren er Cants tredje VM-titel i træk, og den fik alle til at glemme de halvdårlige præstationer, hun ellers havde præsteret i optakten til VM.

Hollandske Denise Betsema var en af dem, man mente kunne kæmpe med om guldet, men hun måtte tage til takke med en fjerdeplads. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Thomas Pidcock fejrer sin anden VM-titel i cyklecross - sin første i U23-rækken. Foto: Claus Fisker/Scanpix 2019

Danske Rasmus Wulff Norholm Gotke kæmpede under mændenes U23 løb, men måtte se sig slået af to andre i kampen om at være bedste dansker. Samlet endte han som nummer 53. Foto: Claus Fisker/Scanpix 2019