Mørkøv og Keisse løb med det hele

Den dansk/belgiske Quick-Step-duo Michael Mørkøv og Iljo Keisse vandt sent lørdag aften Grand Prix Odense efter en fremragende finalejagt, hvor parret nuppede sejren for næsen af Mads Pedersen og Jasper Stuyven, skriver feltet.dk.

Der var på forhånd lagt op til knaldgodt cykelløb på Thorvald Ellegaard Arena, da et felt bestående af deciderede superstjerner og unge stortalenter stod klar til at give den gas på de skrå brædder.

Det stjernespækkede felt skuffede bestemt ikke, og aftenen var hele vejen igennem præget af højintenst banecykling fra allerøverste hylde, fastslår feltet.dk.

Til sidst kunne Michael Mørkøv og Iljo Keisse lade sig krone som vindere af det fynske nytårsløb, mens Mads Pedersen og Jasper Stuyven nappede andenpladsen foran Julius Johansen og Rasmus Lund.

Ikke overraskende blev parløbsudskilings-løbet dramatisk. Par nummer 12, bestående af de to unge fynboer Rasmus Rauch Jensen og Tobias Aagaard Hansen, var første par, der blev udskilt, og ganske overraskende blev Jasper Stuyven og Mads Pedersen også udskilt kort efter. Løbet fortsatte i et skyhøjt tempo, og der var undervejs flere farlige situationer - det var nok mere held end forstand, at ingen var nede at kysse træet.

Til sidst var Lasse Norman Hansen, par nummer 7, Matias Malmberg, par nummer 3 og Iljo Keisse, par nummer 1, tilbage, og efter en knivskarp duel mellem Malmberg og Norman Hansen, måtte hjemmebanehelten se sig udskilt, og i stedet skulle det afgøres mellem Oliver Wulff og Michael Mørkøv. Her viste Wulff endnu engang prøver på sin urørlige spurtstyrke, og end ikke Michael Mørkøv havde nogen chance mod Wulff, der sikrede par nummer 3 deres anden sejr ud af to mulige.

Feltet.dk skriver videre om den vilde aften i Thorvald Ellegaard Arena:

I tredje afdeling blev de sorte og hvide numre delt op således, at de hvide numre først kørte keirin, og de sorte numre derefter skulle køre scratch. Mads Pedersen tog revanche for det skuffende parløbsudskilning ved at vinde keirinløbet for de bedst placerede, mens Arne Birkemose vandt for den nederste halvdel. Scratchløbet var præget af en rolig start, men med 12 omgange igen angreb stortalentet Tobias Aagaard Hansen, den nykårede juniordanmarksmester i sprint, og han holdt, med hjælp fra et begejstret publikum, feltet bag sig helt ind til fjerdesidste omgang, hvor han endelig blev fanget. Til sidst skulle det afgøres i en spurt, og her tog Julius Johansen sejren foran Jasper Stuyven, der ellers kom meget stærkt til sidst.

Dagens næstsidste disciplin var omgang på tid, og her sikrede par nummer 7, Lasse Norman Hansen og Casper Folsach, sig endelig lidt tiltrængt succes. Hansen kørte dagens hurtigste tid - lidt over 12 sekunder - og hev dermed sejren i hus foran par nummer 3, Wulff og Malmberg, og par nummer 8, Julius Johansen og Rasmus Lund.

50 kilometers parløb - finalejagt

Aftenens absolutte højdepunkt var naturligvis den altafgørende finalejagt. Menuen bød på 50 kilometers parløb for de allerede godt brugte ryttere, hvorfor afslutningen ville blive intet mindre end brutal.

Allerede fra start angreb Mads P, og den stærke dansker fik med det samme Oliver Wulff og Iljo Keisse med på hjul. Den giftige trio fik hurtigt et ganske fornemt hul, men med 175 omgange igen fik Lasse Norman Hansen trukket dem tilbage i folden. Herfra fulgte angreb på angreb, og med en gennemsnitsfart på over 53 kilometer i timen, så en stor del af feltet forståeligt nok ganske smadrede ud. Kun fire par lykkedes undervejs med at tage en omgang på feltet, men da par nummer 16 også senere tabte en, skulle løbet afgøres på point mellem Mads Pedersen og Jasper Stuyven, Michael Mørkøv og Iljo Keisse, der havde været vanvittige 30 omgange om at tage en omgang, og Julius Johansen og Rasmus Lund.

Her steppede Quick-Step-duoen et stort skridt op, og på trods af de mange kræfter, de brugte på at tage en omgang, sejrede Mørkøv og Keisse i de fem sidste spurter, hvilket var rigeligt til at tage den samlede sejr - Michael Mørkøvs anden på ligeså mange dage.

Samlet top-5:

1. Par nummer 1, Michael Mørkøv og Iljo Keisse - 75 point

2. Par nummer 6, Mads Pedersen og Jasper Stuyven - 63 point

3. Par nummer 8, Rasmus Lund og Julius Johansen - 43 point

4. Par nummer 7, Lasse Norman Hansen og Casper Folsach - 63 point, -1 omgang

5. Par nummer 3, Oliver Wulf Frederiksen og Matias Malmberg - 60 point, -1 omgang