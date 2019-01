Kongeligt besøg ved VM i Bogense

Cykelsport: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen kommer til VM i cyklecross i Bogense søndag den 3. februar, meldes med smældende fanfarer fra det nordfynske - og det er arrangørerne selvsagt glade for.

- vi ser det som en oplagt mulighed for at skabe positiv opmærksomhed omkring mesterskabet, disciplinen cyklecross og Nordfyn, siger Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv & Turisme.

Arrangørerne af VM i cyklecross, Nordfyns Erhverv og Turisme, Sport Event Fyn, Danmarks Cykle Union ogSport Event Denmark arbejder som bekendt sammen om at skabe "de bedste rammer for begivenheden, så ryttere,publikum og gæster fra ind- og udland får en uforglemmelig oplevelse".

- Kronprinsens tilstedeværelse er ikke alene en markant gevinst for selve VM-arrangementet. Det er også en blåstempling af Nordfyn som en driftig, innovativ og naturmæssigt særdeles attraktiv del af kongeriget, udtaler Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme.

- På Nordfyn glæder vi os hver eneste gang, vi kan byde velkommen til et medlem af kongehuset og i denne forbindelse er glæden ekstra stor, fordi Kronprinsen som aktiv sportsmand om nogen vil vide fagligt at vurdere, hvilken ekstraordinær indsats, derkræves for at tilhøre verdenseliten i en så fysisk og teknisk krævende sportsgren som cyklecross.

Det kongelige besøg vil givet øge opmærksomheden på både mesterskabet og den spektakulære disciplin, cyklecross.

Cyklecross er en relativt lille, men hastigt voksende og særdeles underholdendedisciplin, hvor rytterne på kort tid skal forcere vidt forskellige udfordringer. Ryttere og publikum får såledesen speciel oplevelse i og omkring Bogense Havn og på skrænten op imod Bogense Kirke.

- Det bliver en stor fornøjelse at vise Kronprinsen den kulisse helt tæt på kysten og ruten, som vi sammen med NordfynsErhverv og Turisme, Sport Event Denmark og Danmarks Cykle Union har fået skabt til VM i cyklecross iBogense. Kronprinsen har allerede oplevet fynsk cykelterræn under egne dæk, da han forud for sommerensverdensmesterskab i crosstriatlon i Svendborg prøvekørte ruten. Vi er stolte af, at øen kan lægge jord tilinternationale cykelevents af denne kaliber såvel i syd som i nord," siger forretningschef hos Sport EventFyn, Jakob Staun.

Hos Sport Event Denmark fremhæver direktør, Lars Lundov, Kronprinsens opbakning til dansk idræt og hanshyppige besøg ved store, internationale sportsevents i Danmark:

- Vi er beæret over, at Kronprinsen også lægger sin vej forbi Bogense og VM i cyklecross. Hans KongeligeHøjhed er en hyppig gæst ved de mange, store internationale mesterskaber på dansk grund. Det er vinaturligvis både glade for og stolte over. Kronprinsen, som også er medlem af den Internationale OlympiskeKomité, er eminent til at formidle sporten på og udenfor banen. I samarbejde med Nordfyns Erhverv ogTurisme, Sport Event Fyn og Danmarks Cykle Union glæder vi os til at byde Kronprinsen velkommen til VM, siger Lars Lundov fra Sport Event Danmark.