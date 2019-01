Cykling: I næste weekend tages der for alvor fat på planerne om at bruge området SDU Campus Odense som et aktivt område for motionister og sport, når Cykling Odense præsenterer DM i cyklecross.

- Vi er stolte af at kunne præsentere os som værter for Danmarksmesterskabet i cyklecross, som afholdes på SDU Campus Odense i et godt samarbejde med Active Living som er en forskningsenhed under Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, siger Thor Mårtensson fra Cykling Odense.

- Cyklecross er en sport i stor vækst i Danmark i øjeblikket og koblet med den helt store event som er verdensmesterskabet i cyklecross i Bogense i februar, vil vi i Cykling Odense gerne være med til sætte gang i en fed, fynsk crossfest. For os var det naturligt, at DM skulle holdes på Fyn som optakt til VM i Bogense, så vi har samlet de to største cross-begivenheder på fynsk jord. Sporten er meget tilskuervenlig og der er garanti for action og fuld fart, siger Mårtensson.

- Vi er i Cykling Odense ved at udvikle en stærk cyklecross kultur som alternativ til andre grene af cykelsporten og vi er stolte af at have to unge, talentfulde ryttere som stiller til start, ikke blot til kommende DM, men også til VM i Bogense. De lokale Odense-drenge, Simon Bak og Ian Millenium, har denne sæson arbejdet målrettet hen mod VM, og vi har en tro på, at de begge kan gøre sig gældende til Danmarksmesterskabet og komme på sejrsskamlen.

Af andre ryttere kan nævnes Jens Fisker Olesen fra Cykling Odense, som har gode chancer for at vinde i Masterclassen, da han har holdt et højt, konstant niveau gennem hele cross-sæsonen.

- Det er vores forventning, at mindst 500 tilskuere og ryttere vil lægge vejen forbi i løbet af weekenden. Vi afholder et motionsløb om lørdagen, hvor der også vil være åben træning på ruten for de ryttere, som skal køre om DM-titler og medaljer om søndagen, siger Thor Mårtensson.