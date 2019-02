Belgisk-hollandsk cykelkrig i Bogense: Herreduel blandt de største stjerner i Bogense

Der er flere danskere, der skal deltage i forskellige løb både blandt mændene og kvinderne, men de skal næppe forventes at blive set på den øverste hylde. Kenneth Hansen, der nok er den største danske profil, endte som nummer 37 ved sidste års VM, men de helt store favoritroller kommer formentlig til at gå til cykelryttere fra lande lidt længere sydpå.

Kvindekamp lørdag

Lørdag byder på et vidt åbent ræs hos kvindernes cyklecrosselite med start klokken 15.00.

Sanne Cant fra Belgien er dobbelt forsvarende mester, men har ikke kørt en synderlig imponerende optakt til VM. Og så er hun udfordret af blandt andet den syvdobbelte verdensmester Marianne Vos, der er hoppet tilbage i sadlen efter nogle år væk fra sporten.

Dertil kan man tælle hollændere som europamesteren Annemarie Worst og Denise Betsema, der vandt EM-bronze. Amerikanerne kan bryste sig af den 40-årige veteran Katie Compton, der har 15 amerikanske mesterskabsmedaljer liggende derhjemme et sted.

Derfor er der lagt op til et løb, hvor det forkerte gear eller en lidt for mudret bakketop måske er det eneste, der skal til for at skabe eller fjerne gulddrømmene hos en af de mange kvindelige frontløbere. To danskere stiller til start hos kvinderne, Viktoria Smidth Knudsen og Signe Koch.