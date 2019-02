Volvo S60 made in USA

Volvo bygger nu biler over hele verden. Til sommer kommer S60, der er amerikansk-produceret. Bilen er et frisk forsøg i en klasse, hvor de tyske biler dominerer.

De skønhedsmæssige omkostninger fortsætter i selve bagagerummet, hvor pladsen målt i liter er den samme, men hvor adgangen er mere snæver takket være en relativt lille bagklap. Et par golfbags går det dog at lirke ind.

Bagsædet i S60 er i sagens natur ikke lige så rummeligt som i V60, for taglinjen stjæler hovedhøjde, og det har betydet, at man sidder lavere i S60. Det koster med andre ord en del på den praktiske anvendelighed, når en bil skal være smuk.

Bag rattet er der ingen visuel forskel på en V60 og den nye S60. Dine hænder og øjne møder samme oplevelse, som er et smukt landskab, der henter inspiration fra nordisk formgivning. Skulle du kigge i bakspejlet, er der dog forskel, for udsynet skråt bagud er ikke helt det samme som i stationcaren.

Vi kører S60 på snoede californiske veje, og her er det tydeligt, at amerikanerne elsker sportslige sedaner. Vejene er fyldt med enten store SUV'er eller sedaner på størrelse med S60 proppet med masser af hestekræfter.

Priser og beskatningsgrundlag er endnu ikke offentliggjort, men vi forventer, at billigste S60 T5 kommer til at koste 575.000 kroner.

Det tekniske fællesskab mellem S60 og V60 gælder kun til en vis grad for motorerne, idet S60 ikke får mulighed for diesel. Dermed bliver S60 eneste Volvo uden diesel, når den rammer dansk asfalt til foråret. Dieseldriften bliver erstattet af to forskellige benzin-versioner med hybriddrift. Dermed bliver der både en T6 og T8 med efternavnet Twin Engine, mens billigste version har T5-skilt bag på bilen.

Mere fokus på sport

Den sportslige linje på S60 fornægter sig ikke i undervognen. Måske er det de solbeskinnede veje med et blåt hav i baggrunden, der slører min evne til at bedømme bilen, men lige nu oplever jeg S60 som den bedst kørende Volvo nogensinde.

Jeg husker fra pressemødet, at undervognen som udgangspunkt er sat mere sportsligt op, og det er svært ikke at lade sig rive med af stemningen, for bilen styrer uhyre præcist og er nem at placere helt nøjagtigt.

Vi kører lige nu T8 Twin Engine, hvilket betyder benzindrift på forhjulene og elektriske kræfter til baghjulene. Bilen er netop ladet fuldt op, så derfor kører vi overvejende på strøm alene, og det er meget støjsvagt trods store hjul hele vejen rundt.

Systemet er sat op, så man kan køre op til 130 kilometer i timen på strøm alene, men udnytter man kræfterne til at sende S60'eren hurtigt ud af de snævre sving, så går det hurtigt med at bruge strømmen.

De tørre tal siger op til 50 kilometer på ren strøm, og når strømbanken er brugt, kører du, som var der tale om en almindelig hybrid. På begge udgaver har Volvo reserveret en slat strøm, så man altid får maksimal acceleration, hvis man kortvarigt træder speederen i bund.