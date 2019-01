De nye afgifter for elbiler holder ikke alene priserne i ro, de giver også lavere afgifter for opladningshybriderne som Kia Niro og Optima PHEV, der falder 7500-19.000 kroner.

De nye rammer for elbilafgifter kommer også plug-in-hybriderne til gode. Et større bundfradrag, for el- og opladningshybrider, som er en del af den aftale, som Folketinget indgik kort før jul, betyder nemlig at visse plug-in-hybrider falder kraftigt.

Det gælder hos Kia, hvor Niro PHEV-modellerne falder mellem 7500 til 16.400 kroner alt efter udstyr. Så den billigste Niro PHEV Vision nu koster fra 262.488 kroner.

Sideløbende lancerer importøren den faceliftede Optima PHEV både som sedan og stationcar i januar. Den falder i begge versioner små 19.000 kroner, så Optima'en koster fra henholdsvis 329.999 og 349.999 kroner.

Samtidig får modellen nye funktioner som Coasting Guide og Predictive Energy Management, der udnytter energien bedre, som standard. Det gælder også DAB-radio og trådløs opladning.