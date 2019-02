Veteranbiler: Mød den nye årgang 1984

Eksperternes favoritter

Peter Clausen, redaktionschef på Motor Classic: Peugeot 205 GTI Et af de allerstørste GTI-ikoner nogensinde og meget svær at komme uden om, når vi snakker 84-nyheder. GTI-makeuppen med rød staffage og ikke mindst kabinen med det knaldrøde gulvtæppe understreger årtiets til tider temmelig hårdtpumpede designstil, men dengang var det simpelthen lige i øjet, og den bil drømte jeg mange hede drømme om midt i 80'erne. Og så er 205 GTI med sin næsten ufatteligt velafstemte undervogn også stadig en af de sjoveste og mest velkørende biler, der nogensinde er produceret. Priserne er steget kraftigt på det seneste, men 205 GTI byder stadig på ekstreme mængder køreglæde til prisen. Ferrari 288 GTO Mange ville nok pege på Ferrari Testarossa, der også kom i 84 og dannede skole med sit brutale design, ikke mindst de markante "gæller" i siderne - og så har den jo 12 cylindre. Men jeg har nu altid haft en svaghed for den sjældne GTO og dens potente, brutale udstråling. Nok har den "kun" en 2,8-liters V8, men da den blev skabt til motorsportens Gruppe B, har den altså også to turboer og 400 hk. Den kom ganske vist aldrig i kamp, men med en topfart på 305 kilometer i timen var den en af verdens absolut hurtigste gadebiler. Og en kostbar raritet: Kun 272 blev bygget, og GTO handles i dag til velvoksne tocifrede millionbeløb. Toyota MR2 Til den tredje og sidste bil vaklede jeg længe mellem BMW M635 CSi og Toyota MR2. Men selv om BMW-coupéen med M1-motor også er en af mine absolutte favoritbiler, vælger jeg alligevel Toyota MR2 og dens overbevisende udførte koncept med en hverdagsduelig centermotorsportsvogn til overkommelige penge og med driftssikkerhed som en - ja, Toyota. Resultatet var så vellykket og velkørende, at MR2 er fast inventar på diverse lister over 80'ernes bedste sportsvogne overhovedet, og hvis du ser, hvor meget den hypes på de sociale medier for tiden, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at priserne er godt på vej til at eksplodere. Henrik Dreboldt, motorredaktør på Berlingske: BMW M635 CSi Der findes ikke rigtig nogen biler, der ligner en haj mere end sådan en fuldfed og sushi-rå BMW M635 CSi. I virkeligheden kunne jeg godt leve med en almindelig 6-serie, men topmodellen M635 CSi, der blev lanceret i 1984, har samme legendariske rækkesekser som BMW's første superbil, M1, og det gør den i sig selv attråværdig. Den havde 24 ventiler og ydede 286 hk, og det var tæt på vanvid i 1984. Det rakte til en topfart på 255 kilometer i timen og en 0-100-tid på 6,4 sekunder. Skoda Rapid Med risiko for at blive sat på hjul og stejle gad jeg faktisk godt have fingrene i sådan en Skoda Rapid 130 fra 1984. Bortset fra dens lavstatus-image i sin samtid gør den det hele rigtigt. Det er en coupé med hækmotor og baghjulstræk - akkurat som Porsche 911. Motoren var en 1,3-liters-maskine, der i topversionen ydede 58 hk og 97 Nm. Det er mindre end mindste Volkswagen Up, men med en kampvægt på lige over 850 kg var den en decideret fjervægter. Den havde en fem-trins manuel gearkasse, skulle bruge omkring 17 sekunder på at nå 100 kilometer i timen og topfarten var lige over 150 kilometer i timen. Mercedes-Benz W124 Nu har Peter jo valgt den MR2, der også prydede min liste, så i kreativitetens navn må jeg ty til mit fjerdevalg. Det er Mercedes-Benz W124. Jeg har touret rundt i Sydafrika i forgængeren W123, og W124 er bare bedre på alle parametre. Den var både lettere, mere aerodynamisk og med det klassiske tårnhøje sydtyske kvalitetsniveau. Jeg ville vælge coupé-versionen 230 CE, ikke fordi jeg ikke hellere ville have den 6-cylindrede 300 CE, men den kom først i 1988. W124 fortsatte i produktion helt frem til 1997, hvor der var produceret næsten 2,6 millioner eksemplarer. Siden købte sydkoreanske SsangYong rettighederne til designet, og med et modificeret design blev den solgt under navnet SsangYong Chairman helt frem til 2017.