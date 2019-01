VW laver kæmpe powerbank til elbiler

Her vil det være muligt at oplade op til fire køretøjer samtidig i stationen, der kan lade med jævn- og vekselstrøm, og som også vil kunne oplade for eksempel e-cykler.

De store bokse kan klare jævnstrøms-superopladning op til 100 kW, hvilket betyder, at en elbil kan lades op på bare 17 minutter. Med en total kapacitet på 360 kWh er der strøm nok til at oplade i alt 15 elbiler.

Det koncept fører VW nu over til elbilernes verden. Den tyske bilproducent har nemlig udviklet store flytbare ladestationer, som kan placeres på steder, hvor der mangler elektriske ladestandere, eller hvor det kan være svært at trækker kablerne frem til.

Det er rart at have en powerbank med i lommen, hvis nu telefonen skulle være tæt på at løbe tør for strøm.

Vind og sol

Stationen får hele tiden suppleret op med strøm fra elnettet. Men den kan også bruges til at lagre strøm fra andre kilder, indtil den skal bruges, ligesom strømmen kan tappes på tidspunkter med mindre tryk på elnettet, for eksempel om natten. Ligesom solceller eller vindkraft kan kobles på, så der hele tiden kommer frisk energi, uden at man er afhængig af elnettet.

Filosofien er klar, lyder det fra Thomas Schmall, som er bestyrelsesformand hos Volkswagen.

- De mobile opladestationer er et afgørende skridt hen mod et effektivt netværk af ladestationer. De kan opstilles, hvor som helst det er nødvendigt, uden at man behøver at tilslutte sig elnetttet. Denne fleksibilitet gør det muligt hurtigt at få udbredt en lade-infrastruktur. Byer kan for eksempel finde de mest egnede steder for et net af ladestationer, før de laver store investeringer i at udvikle netværket. På samme måde vil man kunne sætte et stort antal ladestationer op midlertidigt lige der, hvor de behøves, siger Thomas Schmall.

Ud over at lade fra det indbyggede batteri, kan elbilerne også lade på stationen direkte fra elnettet. Det sker så med 30 kW. Bag ved stationen ligger der også tanker om at få det samlede CO2-aftryk ned, lyder det fra Markl Möller, som er chef for teknisk udvikling hos Volkswagen.

- Vores mobile opladestation indeholder også en yderligere afgørende forskel. Det er først, når en elektrisk bil er opladet med bæredygtig skabt energi, at man kan hævde, at der er tale om CO2-neutral energi, og vores ladestation er den første, som kan tilbyde muligheden for at oplagre den bæredygtige energi, siger han og fortsætter:

- For eksempel kan stationen blive opladet med sol- eller vindenergi, som kan sendes videre til elbilerne. Men stationen tillader også batterier fra elbilerne at få nyt liv. De taber med tiden kapacitet. Ved et vist niveau bliver de udskiftet fra elbilerne, men de kan stadig bruges i ladestationer, som denne.