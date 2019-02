VW Beach Buggy genopstår som elbil

Elbilernes verden handler ikke kun om kedelige, kalkulerede regneark over rækkevidde, ladetid og batterikapacitet. Her skal også være plads til fest og farver, fordi de nye og mere enkle platforme giver mulighed for at lave nichemodeller i mindre serier.

Det vil VW vise med en konceptbil, der præsenteres på det kommende internationale motorshow i Genève, og som trækker fede tråde til mærkets farverige forhistorie.

Det sker med en genfødt åben elektrisk Beach Buggy, der har hentet inspiration direkte fra 1970'ernes sorgløse glasfiber-opbygninger på den gamle baghjulstrukne folkevognsboble med luftkølet boxermotor, der udsprang af strandkulturen i Californien, men som også landede herhjemme.

Det er en biltype, som amerikanske Bruce Meyers byggede sit første eksemplar af tilbage i 1964, fordi han var træt af de tunge amerikanske jeeps, når han skulle forcere det lokale ørkensand. Det var en forkortet VW boble uden døre og tag. Ombygningen viste sin bæredygtighed med den første rigtige Beach Buggy kaldet "Meyers Manx" i 1967, hvor han kørte det berømte Baja California-løb, og siden blev biltypen kult og bygget i mange forskellige varianter.