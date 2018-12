Usædvanligt: Mercedes blev den mest solgte bil

Firmaklasse-modellen Mercedes C-Klasse var den mest solgte bil i november, hvor stjernemærket også er på top-20 med den store E-Klasse og den nye A-klasse.

November var en usædvanlig måned, når det gælder salget af nye biler. Ikke alene var der eftervirkninger efter den en store omlægning til nye skærpede miljøkrav, som gav ketchup-effekter, efterhånden som leveringer af biler kom hjem, en Mercedes-model toppede også som noget helt usædvanligt for første gang top-20-listen over de mest indregistrerede biler. Her ligger C-Klassen i front foran Volkswagen Polo, der er nummer to med 561 biler. De mange biler er i stort omfang afsat til erhvervsleasing, hvilket også gælder den store E-Klasse, der kommer ind som nummer 16 med 281 biler. A-klassen, som netop er lanceret i en ny generation, besætter 14-pladsen med 304 biler. Der er flere forklaringer på, at der nu indregistreres så mange biler med stjerne, lyder meldingen fra David Engstrøm, som er presse- og kommunikationschef for Mercedes-Benz Danmark. C-Klassen har således netop fået et facelift, og her har mange fået bilerne fra det nye modelår leveret. - C-Klassen har jo altid været en populær firmabil, og vi har i november haft et sammenfald med introduktionen af en ny version og erhvervsaftaler, som betød, at mange firmabilkunder fik leveret nye biler netop i denne måned. Med introduktionen af den nye C-Klasse har vi også set, hvordan produktionen langsomt er steget i tempo og nu er helt oppe at køre for fuld fart, hvilket sætter os i stand til at levere de meget efterspurgte biler, siger David Engstrøm.

Bilsalget i november 1. Mercedes C-Klasse 6282. VW Polo 5613. Peugeot 208 5484. VW Golf 5255. VW Touran 4916. VW Up 4557. Skoda Octavia 4138. Toyota Aygo 4129. Toyota Yaris 36710. Renault Clio 36411. Citroën C3 35812. Nissan Qashqai 34013.VW Passat 33914. Mercedes A-klasse 30415. Ford Fiesta 29016. Mercedes E-Klasse 28117. Opel Crossland X 27218. VW Tiguan 26619. Citroën C1 26620. Hyundai i10 261Kilde: De Danske Bilimportører

Lavere afgifter slår igennem A-klassen er netop kommet i en helt ny generation, og det sætter sit præg på salgstallene. Samtidig har de nye lavere afgifter også gjort den større E-Klasse mere interessant for erhvervsfolket. - Generelt har afgiftsomlægningen også slået igennem - ikke mindst i forhold til E-Klassen - hvor vores modeller er blevet mere tilgængelige for både eksisterende og nye kunder, hvilket salgstallene for november tydeligt viser, fortæller David Engstrøm. - Vi er klar over, at november er en exceptionel måned for erhvervsaftalerne, men selvom man ikke skal forvente at se A-, C- og E-Klasse toppe salgslisterne måned efter måned, glæder vi os naturligvis meget over, at kunderne tager så godt imod vores produkter, siger David Engstrøm.

Volkswagen fylder meget VW-koncernen var den producent, som var hårdest ramt af omlægningen til den nye euro 6d temp-norm og dermed brændstofforbrug, der opgives efter den nye mere retvisende WLTP-standard, fordi her var så mange modelvarianter, som skulle godkendes. Men her er der nu kommet gang i leverancerne. Og VW kan da også smykke sig med mange placeringer. Her kommer Golf ind som nummer fire, fulgt af Touran og Up lige efter. Mens Passat findes som nummer 13 og Tiguan som nummer 18. Den evigt populære Peugeot 208 holder dog også skansen på en tredjeplads.

Tilfredshed Over en kam blev der solgt lige i underkanten af 18.000 biler i november, hvilket matcher samme måned sidste år meget godt. I alt er der solgt omkring 205.000 biler i år til dato, hvilket også ligger på linje med samme tid i fjor. Så den uro omkring de nye miljøkrav har tilsyneladende udlignet sig. Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, er da også ganske tilfreds. - Årets salg er aldeles højt og følger sidste års niveau fuldstændig. Vi ser, at de små udsving, der kom i markedet i efteråret på grund af nye testnormer, er ovre - november blev aldeles fin. Og med en finanslov, der netop er faldet på plads, er der også ro på den front. Nu mangler vi blot at få lukket aftalen om, at elbilerne ikke stiger i afgifter fra januar, men det har vi forventninger om kommer til at ske meget snart. Hos De Danske Bilimportører er vi derfor også tilfredse og spår året til at ende lige omkring sidste års høje niveau, siger Gunni Mikkelsen.