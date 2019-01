Træfsikker ny Focus fra Ford

Køreglæde. Det lille ord med den store betydning kan dække over et af de begreber, som måske er væk inden for et par årtier, når de selvkørende biler har taget over.

Indtil da kan vi glæde os over, at der er bilmærker, som holder det i hævd og endda gør det til en del af modellernes klare kendetegn.

Det gælder i særdeleshed Ford, som med den nye Focus ikke alene har skabt en agil og praktisk mellemklasse-model, men også en bil med en klar underholdningsværdi. Helt i den ånd, vi forventer af en Ford.

Vi tester Focus med den velkendte trecylindrede 1,0-liters Ecoboost-motor på 125 hk, fem døre og den pæne Titanium-udstyr til en pris af 229.000 kroner. Det er rimeligt for en bil, der i den nyeste aftapning også spiller på den praktiske front og er blevet strukket mellem akslerne, så bagsædepladen får et boost, mens bagagerummet med sine 375 liter lander på gennemsnittet.

De, der vil mere, kan geare op til stationcaren, som i denne tid lanceres herhjemme. Den koster 24.000 kroner ekstra.

Den danske Ford-importør har også skruet ekstra op for tilbuddene på privatleasing. De fleste vil dog nok stadig have øje for udsalgspriserne, hvor den billigste Focus koster 192.000 kroner. Til den pris får du den femdørs basismodel, Trend Edition, der byder på samme motor, der dog her har 100 hk, og et rimeligt grundudstyr, som blandt andet omfatter nødbremse med fodgænger- og cyklistregistrering. Den 100 hk motor fejler ikke noget og leverer fin trækkraft.

Men der er på alle måder sund fornuft i at ofre lidt mere. Ikke alene får du en mere allround motor på 125 hk med mere trækkraft, og som med sine 17,2 km/l næsten klarer det samme som lillebror, men også med Titanium-udstyret byder på en pakke, som blandt andet omfatter nøglefri, elsidespejle og opvarmet forrude.