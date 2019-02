Toyota smider de pæne manerer

Toyotas klassiske RAV4 er blevet brutal i designet og har fremover mere mod på en tur væk fra asfalten. Det skal være slut med kedelige Toyota-biler, lyder det mantra, der følger den nye generation af bilen.

Vovet, anderledes og noget, som verden ikke helt havde set før. Nogenlunde sådan lød budskabet, da Toyota for 25 år siden lancerede modellen RAV4. Her var en bil, der gjorde op med den klassiske stationcar og tilføjede finurlig livsstil, og med træk på alle fire hjul. 25 år og ni millioner solgte RAV4'er senere bugner markedet med SUV'er i den helt bløde afdeling, den rigtig hårde afdeling og alt indimellem. Årsagen er, at hele verden efterspørger SUV'er i alle størrelser og priser. Toyotas våben i den benhårde konkurrence er en ny RAV4, der er kantet, grænsende til smågrim på fotografier, men som gør sig bedre i levende live. Ikke, at bilen på nogen måde er en skønhed, men den har et fandenivoldsk design, som klæder produktet.

Toyota RAV4 Hybrid Pris fra: 419.900 kroner.Skattemæssig værdi: 323.880 kroner.



RAV 4 fra: 299.900 kroner.



Motor: 2,5 VVT-i Hybrid 4X4 4-cylindret.



Automatisk transmission: CVT (trinløst variabelt).



Effekt: 222 hk.



Topfart: 180 km/t.



0-100 km/t.: 8,1 sekunder.



Forbrug: 18,2 km/l (bemærk, at dette tal er for den forhjulstrukne version - tal for 4X4-version foreligger endnu ikke).



Årlig afgift: 1160 kroner.



Anhængervægt: 1650 kg.

Toyota RAV4 kan ikke siges sig fri for svagheder, og det er især automatgearet af CVT-typen, der kan generere irriterende motorstøj. Foto: Toyota

Mere af det hele RAV4 har fået et skud vitaminer, der har ramt akselafstanden og bredden, og samtidig er bilen blevet lavere. Målt på dimensioner lander bilen midt imellem en rigtig Landcruiser og den mindre Toyota C-HR, men frihøjden er samtidig øget, og bilen byder på et meget stort bagagerum og ødsel plads ved bagsædet. Til gavn for dynamikken er tyngdepunktet blevet sænket, og bilen er mere stiv, takket være ny platform. Langt de fleste RAV4'er er de senere år blevet solgt som hybridversioner, og den kommende er ingen undtagelse. Sidste år udgjorde salget af hybridudgaver omkring 60 procent af salget på verdensplan, og med femte generation af RAV4 stiller japanerne op med en ditto ny generation af hybridteknikken. Med den nye version følger hurtigere opladning og lidt flere kræfter, og så skulle støjen fra den trinløse transmission være dæmpet bedre. Så vi tager selvfølgelig en tur i hybriden, der har en ny 2,5-liters benzinmotor, der med 4x4 yder 222 hestekræfter. På papiret ser det magtfuldt ud med 0-100-tider på mellem 8,1 og 8,4 sekunder, men omsat i praktisk kørbarhed er historien en noget anden. Vi begynder testkørslen på motorvejene omkring Barcelona, og her noterer vi et relativt højt niveau for vindstøj, og den traditionelle anstrengende lyd fra CVT-gearkassen er der stadig, når du beder motoren om power ud over ganske blød tråd på speederen. Ved kørsel med den standardmonterede adaptive fartpilot opleves hybridteknikken bedst, men man kan hele tiden fornemme, at motoren i baggrunden slår til og fra. Senere drejer vi fra motorvejen og kaster RAV4 ud på snoede veje, og det er ikke bilens styrke. Det opleves, som om motoreffekten er en tænd og sluk-knap. Enten accelererer du bilen, eller også løfter du foden lidt, og lydbilledet skifter til roligt, mens benzinmotoren ofte slås helt fra i hybridteknikken, og den enerverende lyd fra CVT-gearkassen er der stadig, så snart motoren skal bestille noget. Det virker upåklageligt, men jeg oplever aldrig, at en RAV4 med over 200 hestekræfter fornemmes som en motorstærk bil. Senere kører vi samme motor udelukkende med forhjulstræk, og her er det, som om bilen har mere lethed, når den skifter retning, og totalt er drivlinjen mere harmonisk. Vi ville gerne have kørt RAV4 med den klassiske 2,0-liters benzinmotor, men det var der ikke mulighed for ved den internationale præsentation.

Interiøret har fået et løft i forhold til dagens model og er bygget i solide materialer. Foto: Toyota

Elektrisk 4X4 Femte generation af RAV4 leveres som nævnt både som forhjulstrukket og som 4X4. I den firehjulstrukne hybridudgave er der ingen mekanisk forbindelse mellem benzinmotoren mellem forhjulene og bagakslen. Kræfterne til baghjulene kommer udelukkende fra en elmotor. Dette fuldt elektriske 4X4 er forbeholdt hybridversionen, mens modellen med klassisk 2,0-liters benzinmotor og 4X4 har et mekanisk system til baghjulene. Der fås ingen diesel til den nye RAV4. Med det elektroniske 4X4 følger mulighed for at sende op til 80 procent af det samlede moment til bagakslen, når det er nødvendigt. Vi prøver systemet over en længere offroad-strækning, og her muliggør systemet, at alle kræfter kan sendes til det baghjul, der har greb i underlaget, mens det andet bremses helt ned til gavn for fremkommeligheden.

Fuldt udsyn. I højeste udstyrsversion er det traditionelle bakspejl udstyret med kamera, så man direkte ser, hvad der sker bag bilen. Bryder man sig ikke om den digitale verden, kan man blot vippe spejlet og bruge klassisk spejl. Foto: Toyota

En bil til hele verden Det brutale design fortsætter ikke helt i kabinen, hvor man for alvor mærker, at en RAV4 er en bil, der skal sælges over hele verden. I et sådant produkt er der mange verdensdele, der skal tilfredsstilles, og det skinner igennem, når du sætter dig bag rattet. Godt nok har Toyota fået ryddet godt ud i det klassiske look, hvor flere forskellige materialer kæmper om øjets gunst, men at kalde interiøret i en RAV4 for stilrent vil selv for Toyotas velsmurte PR-maskine være for meget af det gode. Godt nok er bilens central skærm blevet større og løftet godt op i højden til gavn for funktionaliteten, men der er stadig mange knapper, der er kastet rundt, som har designerne spillet bingo om placeringen. Det virker egentlig ikke, som om der er et særlig gennemtænkt system i, hvor knapperne er placeret. Elektrisk parkeringsbremse og 17-tommer stålfælge samt skærm i midten af bilen på beskedne syv tommer er standard i billigste version, som kaldes T2 i Danmark. Målt på sikkerhed har bilen som standard seneste generation af Toyotas sikkerhedspakke med automatisk nødbremse, vognbaneassistent, vejskilteassistent, automatisk nedblænding af fjernlys, adaptiv fartpilot og træthedsregistreringssystem. Den automatiske nødbremse er nu også i stand til at se og bremse for fodgængere i mørke og cyklister om dagen. RAV4 koster fra 299.900 kroner for en forhjulstrukken med 175 hestekræfter og manuelt gear. Har du brug for 4X4, skal der smides 50.000 kroner ekstra, og automatgear (CVT) koster yderligere 25.000 kroner. Toyota forventer, at hybridversionen bliver den mest solgte med en andel på op til 80-90 procent. Den koster 420.000 kroner med de nuværende afgifter. For biler, der leveres efter 1. april, skal man regne med en prisstigning på 10.000 kroner på grund af de nye brændstofnormer. Den beskatningsmæssige værdi ved erhvervsleasing ser fornuftig ud, for en RAV4 Hybrid med H3-udstyr står til 323.880 kroner. Startpriserne for RAV4 ser fornuftige ud, når man sammenligner med oplagte konkurrenter såsom Honda CR-V og Volkswagen Tiguan. Avisen var inviteret til Barcelona af Toyota.

Der er virkelig god plads i hele kabinen, ikke mindst på bagsædet. Foto: Toyota