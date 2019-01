Tank strøm lige så hurtigt som benzin

Forestil dig at kunne rulle ind til en ladestander og på bare tre minutter tanke strøm på elbilen til 100 kilometers kørsel. Det er perspektiverne for en ny superladestander på 450 kW, som Porsche har vist.

Den nye superladestation, som er skabt i et samarbejde med blandt andre BMW, er allerede åbnet som et forsøg på en ladestation i tyske Jettingen-Scheppach ved motorvej A8 mellem Ulm and Augsburg. Til sammenligning har de fleste af de hurtigste hurtigladestationer indtil nu været på 50 kW. Men både udbyderne Clever, E.ON og især kæden Ionity er på vej med ladere, der i første omgang lægger ud med 100-150 kW, men ville kunne opgraderes til 350 kW, mens Ionity, som blandt andre VW-koncernen, Ford, Mercedes og BMW også er en del af, vil kunne klare op til 350 kW.

Her er samarbejdet omkring de endnu hurtigere 450-kW-ladere, noget som skal være med til at adskille visse premium-mærker fra andre. Det er døbt Fastcharge.