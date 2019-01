Styr på afgifter for elbiler giver ro på markedet

Elbiler til under 400.000 kroner skal ikke betale registreringsafgift i 2019 og 2020. Efter 2020 indfases registreringsafgiften for disse elbiler, så de gradvist skal betale mere i registreringsafgift frem til 2023, hvor afgiften skal gælde fuldt.Rent praktisk fortsætter elbilerne i 2019 med en afgift som i 2018 på 20 procent. Men bundfradraget er større. Der indføres i 2019 et bundfradrag på 40.000 kroner og i 2020 på 77.500 kroner. Det er dette bundfradrag, som i praksis betyder, at der ikke skal betales registreringsafgift på elbiler, der koster op til 400.000 kroner.Sådan indfases registreringsafgiften20 procent i 2019, procent i 2020, 65 procent i 2021, 90 procent i 2022 og 100 procent i 2023 og frem. For at fremme salget af små og mellemstore elbiler og plug-in-hybrider er der indført et nyt og midlertidigt fradrag på 1700 kroner pr. kWh, dog højst 45 kWh i 2017-21. Det er elbiler fra omkring 300.000 kroner og op til 400.000 kroner, som vil undgå stigninger på 7000-15.000 kroner. Billigere modeller berøres ikke. En Tesla Model S 75 D til 827.000 kroner undgår en stigning på omkring 130.000 kroner. Kilde: FDM og De Danske Bilimportører/FDEL

- Jeg tror ikke, at vi ville have solgt færre elbiler, selv om afgifterne var steget. Der er rigtig mange kunder derude, som er klar og venter. Men for os er det rart, at der nu kommer ro omkring afgifterne. Lige så snart man begynder at snakke om afgifterne, sker der ingenting, siger Lene Mejdahl Iversen.

Morten Messer Thomsen peger på, at aftalen indebærer, at de dyrere elbiler over 400.000 kroner i alle tilfælde vil stige i 2020. Så det kan være en god idé at købe sin elbil i år, hvis man går efter en dyrere model. Han tør dog ikke sætte et tal på, hvor meget de vil stige.

- Det er et skridt i den rigtige retning. Men vi mangler tilskud til opsætning af ladestandere, både til private, kommuner og virksomheder. Og så håber jeg, at der bliver lavet om på registreringsafgiften for elbiler, når den kommission, som regeringen har nedsat, forventes at komme med et resultat i 2020, siger han og fortsætter:

Afventer de næste år

Hos De Danske Bilimportører er modtagelsen også noget blandet.

- Vi er glade for, at et bredt flertal har valgt at udskyde forhøjelsen af registreringsafgiften på elbiler og plug-in-hybridbiler, for det skaber ro her og nu. Det betyder, at danskerne kan være trygge ved at købe de grønne biler de næste par år uden at skulle frygte, at afgifterne stiger, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører og fortsætter:

- Vi er også positive over, at man har valgt at forhøje fradraget, så alle elbiler bliver lidt billigere, og biler op til cirka 400.000 kroner bliver nærmest fri for afgifter, da der allerede fra 2019 begynder at komme flere modeller på markedet. Vi havde naturligvis håbet på en mere ambitiøs aftale, men nu afventer vi den kommende kommissions arbejde, da Danmark har behov for en solid, langsigtet plan for fremtidens biler. Det arbejde bidrager vi meget gerne til.