Start din bil med fingeraftryk

Vi har kendt det længe fra telefoner, scannere, som kan aflæse dit fingeraftryk og låse telefonen op. Nu kommer teknologien også til bilernes verden.

Det er Hyundai, der som den første bilproducent sætter fingeraftryksscannere i serieproduktion. Det sker med den nye 2019-version af SUV'en Santa Fe.

Her kan du ikke alene låse bilen op og starte den med dit fingeraftryk. Det indeholder også informationer om, hvordan indstillingen af sæder, sidespejle og connected car features skal være. Det sker ved scannere, der er placeret i dørhåndtagene og ved startknappen i bilen, og som arbejder med kryptererede data.

Det er dog foreløbig kun i Kina, at funktionen lanceres, men den vil kunne udbredes til andre lande, skriver internationale medier. Det er samtidig kun begyndelsen, og viften af muligheder skal nu udvides, fortæller Albert Biermann, der er udviklingschef hos Hyundai.

- Vi vil udvide teknologien, så man for eksempel også kan justere temperaturen i kabinen, ratindstillingen og en række andre features, som kan skræddersys til førerens ønsker, lyder det fra Albert Bierman.

Rent praktisk arbejder fingeraftryksteknologien med at kortlægge forskelle på de forskellige lag af huden i fingerspidserne og på den måde forebygge falske fingeraftryk. På den måde er risikoen for fejl nede på 1:50.000, hvilket ifølge Hyundai gør denne teknologi fem gange mere sikker end konventionelle nøgler, inklusive elektroniske trådløse smartkeys. Ydermere er systemet selvlærende, så det bliver fortsat bedre, lyder det.

Nissan har tidligere vist et fingertouch-system, der kunne åbne og starte en bil, i en konceptudgave, men altså ikke til produktion. Det har nemlig været en udfordring for bilindustrien at kunne producere scannere, der både kan klare kulde, vand, sne og frost og samtidig være sikre nok.