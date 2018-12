Solceller skal give mere energi til bilerne

Kia-Hyundai satser stort på indbyggede solceller, som skal give mere energi til bilerne. Ekspert mener dog, at effekt af solceller er forholdsvis beskeden.

Solenergien er for alvor på vej til at rykke ind i bilerne. Det ses hos Kia-Hyundai, som sætter en offensiv i gang, så de første biler med solceller i taget allerede vil være på gaden til næste år. De nye solpaneler skal rulles ud i tre generationer, der omfatter el- og hybridbiler samt biler med forbrændingsmotorer, hvor de vil kunne oplade batterierne og dermed forlænge rækkevidden eller forbedre brændstoføkonomien og på den måde også leve op til de stadig strammere miljøkrav.

Annegrethe Skovby, der er pressechef hos Hyundai, forklarer baggrunden:

- I energibranchen arbejder man i dag med begrebet "prosumer", som er en forbruger, der producerer el ved at have sin egen vindmølle eller solcelle hjemme ved huset. Med den nye teknologi, som Hyundai arbejder med, rykker "prosumeren" også ud på landevejene i de kommende år, og dermed tager vi miljøvenlig transport til et nyt og højere niveau, siger hun.

Hun suppleres af Jeong-Gil Park, som er Executive Vice President for Engineering and Design Division hos Hyundai Motor Group og manden bag solpanelerne.

- I fremtiden forventer vi at se mange forskellige typer elektricitetsskabende teknologier integreret i vores biler. Solpaneltaget er den første af disse teknologier, og den vil betyde, at biler ikke længere passivt forbruger energi, men aktivt begynder at producere energi, konstaterer han.

Den første generation af systemet er til hybridbiler, mens anden generation er et semitransparent tagsystem til biler med forbrændingsmotor. Tredje generation er et solpanel til el-, hybrid- og brintbiler.

Den første generation er bygget op med solpaneler i silikone, som er integreret i bilens standardtag. Det kan oplade batteriet 30-60 procent i løbet af en almindelig dag afhængigt af vejrforholdene.

Anden generation har et semitransparent solpaneltag, og det er ifølge Kia-Hyundai første gang i verden, at den teknologi anvendes. De semitransparente paneler kan integreres i et panoramasoltag, så der kan komme lys ind i kabinen, mens bilens batteri samtidig oplades.

Tredje generation af systemet integreres i både tag og motorhjelm. Ifølge udenlandske medier arbejder en række bilfabrikker på at bruge solceller. Ganske få har endnu brugt teknologien. En undtagelse er Toyota. Her kan man i den nye Prius plug-in hybrid tilkøbe et solcelletag for en snes tusinde kroner.