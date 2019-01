Slut med Aygo-trillingerne

Også når man tæller Peugeot 108 og Citroën C1 med, vinder de, for det samlede salg i år har været 7364 for de tre biler, mod 7078 eksemplarer af VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii.

Aygo hænger stadig ved og var med udgangen af november stadig en af de mest solgte biler herhjemme. Her var der solgt 3947 Toyota Aygo mod 4661 VW Up.

Årsagen er, at Toyota og PSA stopper samarbejdet omkring mikrobiler, der har fungeret siden 2005. Det har kastet to generationer af Rip, Rap og Rup, som de hurtigt blev døbt herhjemme, af sig. Modellerne har da også solgt rigtig godt og lå i toppen, da mikrobølgen toppede.

En lille bil med stor succes stopper i sin nuværende form. Det sker i 2021, hvor trillingerne Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo for sidste gang ruller af samlebåndet på fabrikken for trillingerne i Tjekkiet.

Nye modeller

Bilgiganterne er ikke blevet uvenner, men fortsætter samarbejdet omkring varevogne. Hvad der skal ske på mikrobilsfronten er uvist, lyder det fra internationale medier, som spekulerer i fremtiden. For Toyota er Aygo en model, der tiltrækker unge kunder, så herfra vil man gerne beholde en mikrobil, måske i en crossoverform,

Ifølge branchebladet Automotive News har Toyota købt fabrikken i Tjekkiet, der har en årlig kapacitet på 300.000 biler. Fra PSA, der har fået Opel under vingerne, er der mere uklare meldinger. Her har man allerede besluttet at droppe mikrobilen Karl og den mere livsstilorienterede Adam.

Hele setuppet med Aygo-trillingerne kom i gang, fordi det var mere lønsomt at fordele udgifter til udvikling og produktion på lavpris-modellerne. Helt som VW-koncernen gør det med Up, Citigo og Mii.

Det vil givetvis også være tilfældet med nye modeller. Her har Toyota et tæt samarbejde med både Daihatsu og Suzuki. Og det er på tale at producere Toyota-modeller på Suzukis fabrikker i Indien. PSA kan sprede udgifter til en mikrobil ud over Peugeot, Citroën, DS, og Opel/Vauxhall.

Et konkret resultat af det fornyede samarbejde omkring varevogne er, at Toyota fra næste år således får sin udgave af PSA's Postmand Per-modeller, Citroën Berlingo, Peugeot Partner/Rifter og Opel Combo. Det vides ikke, om Toyotas variant også kommer i en personbilsudgave.