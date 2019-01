Rundspørge: Sådan bliver bilåret 2019

Bent Møllegaard, salgschef hos Mogens Frederiksen Automobiler, Stærmosegårdsvej 54, Odense M

- Hvordan er det gået i 2018?- 2018 har samlet set været o.k. Flere af vores konkurrenter lancerede i 2018 hybrid-biler og nye varevognsmodeller, hvilket intensiverede konkurrencen. Trods det har Toyota CH-R og varevognen ProAce fået ganske godt fat i markedet, og interessen og begejstringen blandt vores kunder for hybridteknologien, som Toyota har over 20 års erfaring med, er fortsat stigende.- Hvad forventer I jer af 2019? - 2019 bliver spændende. Først og fremmest glæder vi os meget til at slå dørene op til vores nye bilhus på Stærmosegårdsvej i Odense. Derudover lancerer Toyota også fire nye bilmodeller: den nye Toyota Corolla, RAV4, Camry og Supra. Toyota Corolla har allerede fået meget positiv omtale i FDM og flere udenlandske bilmedier. Jeg havde selv fornøjelsen af at prøvekøre den til et internt arrangement. På den baggrund tør jeg godt love, at den nye Corolla er en mindre revolution i forhold til den nuværende Auris. Både i forhold til køreegenskaberne, som er blevet meget skarpere, og i forhold til motorerne, da den også vil fås i en 180-hestes hybrid. Det giver en helt anden køreoplevelse. Samtidig er benzinøkonomien forbedret, designet gjort mere markant, pladsen i kabinen forbedret og udstyrsniveauet højere. Så vi har store forventninger til den.

- Vi glæder os også til at præsentere den nye Toyota Camry Hybrid og Toyota RAV4 i 2019. Taxa-chaufførerne i Odense er allerede begejstrede for den nuværende RAV4 Hybrid, som flere af dem kører i. Med den nye Camry Hybrid får vi endnu mere bredde i modelprogrammet - både i forhold til taxaselskaber, der er på udkig efter økonomisk rentable alternativer til dieselbiler, og ikke mindst private og virksomheder, der har behov for en stor mellemklassebil eller SUV med et højt komfort- og udstyrsniveau, stort kraftoverskud og en yderst fornuftig benzin- og driftsøkonomi. Endelig lancerer Toyota den nye Supra - et stærkt symbol på Toyotas fornyede fokus på køreglæden. Så vi går ind i et spændende år med masser af interessante bilnyheder og skyder det hele i gang med åbent hus 5. og 6. januar.