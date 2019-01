Postmand Per er kommet mere i balance

Men under stålpladerne er der kommet mindre kassevogn og mere komfort om bord i den halvstore familiecontainer, som vi tester med 100-hk dieselmotor, det pæne Iconic-udstyr, der koster godt 220.000 kroner, samt en pæn stak ekstraudstyr, der blandt andet omfatter nøglefri start, head up display, parkeringssensorer og Modutop-glastag med ekstra aflæggerum, så den samlede pris løber op i 295.000 kroner.

Set i lyset af den megen diskussion om benzin kontra diesel og stigende miljøkrav har pilen peget i retning af benzinmotorer i de fleste tilfælde, men PSA har godt fat i de miljørigtige dieselmotorer, så lige netop her vil diesel være et godt valg. Med det handler også om, hvor mange kilometer du kører om året.

Dieselmotoren med 100 hk med sit høje drejningsmoment og gode brændstoføkonomi, som på papiret hedder på 25 km/l efter den nye og retvisende WLTP-norm, er et godt valg til bilen. Der er nemlig både vægt og luftmodstand at flytte, og det gør den letløbende og tyste dieselmotor godt.

Enorm rummelig

Du træder stadig op og ikke ind i en Berlingo, der nærmest er et ikon og deler platform med søstermodellen Peugeot Rifter, der tidligere hed Partner, og Opel Combo som et led i PSA's ejerskab af Opel. Det er nu tredje generation af modellen, der dannede skole helt tilbage i 1996.

Selv om både de brede fordøre og de to skydedøre til bagsæderne er noget tunge at jonglere med, tilgiver du kampen, når først du sidder i den enorme kabine, hvor der er lige så højt til loftet som i en lade.

Den store bagklap åbenbarer et bagagerum på enorme 675 liter og giver også mulighed for at skubbe en cykel ind. Og så er der alle de mange rum til pikpak.

Her er der ros til Modutop-taget, der godt nok koster 20.000 kroner, men er merprisen værd. Det giver med glastaget ikke kun mere lys fra oven, men byder også på mere aflægningsplads med det store "handskerum" kaldet Top Box og en langsgående opbevaringsboks.

Senere følger mulighed for en bagsæderække med tre individuelle sæder og systemet "Magic flat", hvor de kan tages ud og lægges helt fladt ned. Så man får ét stort varerum.

På vejen er der stadig lidt tung varevognsfornemmelse. Berlingo er ikke en bil, som du kaster rundt på de små sogneveje. Til gengæld vinder den på landevej og motorvej, hvor den ligger støt og altså er rigtig pænt støjdæmpet. Det højtplacerede gearskifte ligger godt i hånden, og tingene i instrumentbordet sidder rigtigt placeret, selv om man lige skal vænne sig til den megen luft, der er ved den ret lodrette opstilling.

Finish og kvalitetsoplevelse er også lagt an på det praktiske med mange halvhårde flader, som til gengæld er nemme at tørre af med en klud, hvis børnene griser. Head up displayet, der koster omkring 4000 kroner, er af den mere enkle type, hvor en glasplade kører op foran føreren, frem for at informationerne spejles op i forruden. Det ville vi ikke bruge penge på.