Porsche Macan får et let facelift, hvor designet rundes af, mens det nu er slut med diesel. I stedet finder en ny V6-motor vej i modellen.

Du skal ikke underkende værdien af de høje biler. Det gælder også hos Porsche, hvor den vævre Macan allerede har nået en andel, så 4 ud af 10 nye biler fra Stuttgart hedder Macan. Derfor tæller det obligatoriske midtvejs-facelift mere end ellers.

Her er der tale om små justeringer på modellen, som er en konkurrent til blandt andre Range Rover Evoque og herhjemme koster fra 1.044.000 kroner. Det gælder på de ydre linjer en let ændret front, mens bagenden får et LED-lygtebånd som på den nye 911'er.

Under de bløde linjer byder den sportslige SUV på en let opstrammet undervogn, mere fint doserede bremser og nye motorer med flere muskler.