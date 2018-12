Overflødigshorn med fri udsigt

Masser af frisk luft suppleret med lyden af en W12-motor på 635 hk. Men glem endelig ikke luftaffjedringen og den intelligente undervogn, som er styret af en 48-volts system, firehjulstrækket og firehjulsstyringen.

Den nye Bentley Continental GT Convertible, som blev vist på den internationale biludstilling i Los Angeles, har det hele.

Men det er også oplagt at rulle det store arsenal ud lige netop her for det VW-ejede ærkebritiske mærke. Solskinsstaten Californien er nemlig et af kernemarkederne for Bentley, der lancerede den lukkede Bentley GT Coupé sidste år, som er den første model i tredje generation af serien.

Derfor bliver der også slået på tromme for atmosfæren i kabinen, der byder på ikke mindre en 10 kvadratmeter af ædeltræ - plus måske et rat med trækrans - til at supplere læder og metaller i kabinen, hvor storskærmen i instrumentbordet kan roteres, så du kan skifte mellem et digitalt display med "haptiske" kontakter på glas-touch-skærmen eller klassisk analog britisk instrumentering, der ifølge producenten er en "digital detox".

Du kan også lade blikket dvæle ved de klassiske "bulls eye"-luftindtag eller lade den beroligende luft strømme fra dyserne i nakkestøtterne i de 20-vejs indstillelige sæder. Nå ja, så er der også den håndsyede kaleche, der endda kan fås med udvendig beklædning i engelsk tweed og kan åbne på 19 sekunder - og ifølge Bentley kan gøre kabinen helt så tyst som i en coupé.

Så kan der være fred til at nyde lyden fra high-end-udgaven af bilens mulige B&O-lydsystem. Det indeholder som den første bilmodel det nye BeoSonic-system, hvor føreren kan styre funktionerne på en ny og mere enkel måde. Men mon ikke motorbrølet får lov tage over, når den store åbne bil accelereres, så 0-100 kan nås på 3,7 sekunder et godt stykke på vej mod topfarten på 333 kilometer i timen.

Teknikere fra koncernfætteren Porsche skulle angiveligt have været med i udviklingsarbejdet med at afstemme den 48-volts styrede undervogn, der også regulerer bilens tværgående bevægelser, hvilket borger for et sikkert grip på hjulene, der kan opgraderes fra 20 tommer til 22 tommer og udstyres med diamant-finish, selv om kampvægten er anselig.

Selv om en åben konstruktion stiller større krav til karrosseriet, hævder Bentley dog, at bilen på samme tid er er blevet 20 procent lettere og fem procent stivere i karrosseriet end forgængeren.

Danske priser kendes ikke.