Ny forening vil tale elbilejernes sag

Ny teknologi kræver nye svar. Det er et af udgangspunkterne for en forholdsvis ny forening, som står klar til at hjælpe nuværende og måske kommende elbil-ejere med de mange spørgsmål, som kan melde sig, når benzin eller diesel skal skiftes ud med batterier.

Navnet er Forenede Danske Elbilister, forkortet til FDEL, der tæller 700 medlemmer, og som har en hotline, der kan rådgive ved den daglige brug, men også ved køb af ny eller brugt elbil.

- Vores fornemste opgave er at hjælpe folk med de udfordringer, de måtte have. Det kan være omkring opladning eller rækkevidde, siger Martin Messer Thomsen, der er talsmand for FDEL, og fortsætter:

- Vi gennemgår både folks behov og økonomien ved køb af elbil. Nogle ønsker måske at køre elbilen som en almindelig bil og på motorvej, hvor de så skal være opmærksomme på, at det koster meget på rækkevidden ved hastigheder over 110 kilometer i timen. Mens andre kører på landevej og har tid at afsætte en halv time til opladning undervejs.