Ingen ny Porsche 911'er uden en åben version. Det er filosofien hos det sydtyske sportsvognsmærke, der netop har vist den nye 911 Cabriolet, som der løftes sløret for ganske få uger efter, at coupéen så dagens lys.

Kaleche holder sig på plads

Den fuldautomatiske stofkaleche med fast bagrude har fået indbygget flade magnesium-dele i strukturen, som forhindrer, at taget blæser op ved høj fart. Det er en kaleche, som kan åbnes og lukkes op til en hastighed på maks. 50 kilometer i timen. Det nye hydrauliske system til taget får åbningstiden ned til omkring 12 sekunder, mens en elektrisk justerbar vindafviser reducerer vinden i nakkeområdet.

911 Cabriolet debuterer som Carrera S med baghjulstræk og 4S med firehjulstræk. Begge er bestykket med den trykladede sekscylindrede 3,0-liters kendte boxermotor, som her yder 450 hk og leverer 530 Nm mellem 2300 og 5000 omdrejninger. Overførslen af kræfterne sker med den nyudviklede ottetrins PDK-gearkasse med dobbeltkobling.

Det betyder, at den åbne 911 Carrera S kan sendes af sted fra 0 til 100 på 3,9 sekunder - og 3,7 med Sport Chrono-pakke, mens tophastigheden er 306 kilometer i timen. For firehjulstrukne version hedder værdierne 0-100 på 3,8 sekunder og 3,6 sekunder, mens topfarten er 304 kilometer i timen.

Porsches ingeniører har desuden flyttet motorophængene og på den måde også givet karosseriet en større stivhed. For første gang er mærket klar den ekstra sportslige undervogn, Porsche Active Suspension Management (PASM) til 911 Cabriolet. Det betyder, at fjedrene er kortere og hårdere, tværstabilisatorerne på for- og bagakslen er stivere, mens undervognen er sænket 10 millimeter. Derfor ligger 911'eren endnu mere neutralt og afbalanceret på vejen, lover fabrikken.

Den nye, mere muskuløse åbne 911 er udstyret med 20-tommer hjul foran og 21-tommer agterude, hvor der er bredere hjulkasser. De baghjulstrukne modeller får nu også samme bredde som de firehjulstrukne af slagsen.

Bilen er over en kam blevet lidt over fire centimeter bredere, og den har i fronten nye historiske tråde til tidligere generationer. Det gælder bagagerumsklappen, som er placeret langt fremme, og som har en fordybning foran forruden. Begge dele får fronten til at virke længere og giver mere aggressiv schwung over linjerne.