Her spiller en sænket sportsundervogn sammen med 20-tommer hjul og en manuel gearkasse med kortere skift i kulissen samt Porsches Torque Vectoring, som trækker bilen hurtigere og mere stabilt rundt i sving, og tilhørende mekanisk spærre-differentiale på bagakslen. Men det vil også blive muligt at få modellen med Porsches PDK-dobbeltkoblingsgearkasse.

Topfart på 275 kilometer i timen

Præstationerne hedder her 0-100 på 5,1 sekunder - og 4,7 sekunder med automatgearet - mens topfarten er 275 kilometer i timen. Helt specielt for denne model er en ekstraordinær dynamisk montering af gearkassen, som sikrer færre vibrationer. Det er noget, som ud over at forbedre køredynamikken også giver en mere komfortabel kørsel på udfordrende veje.

Med i standardudstyret er Porsches Sport Chrono Package, hvor bilen kan sættes op til Normal, Sport, Sport Plus samt individuelle køreindstillinger.

Inden døre er modellerne bestykket med T-trim, der ud over logo i nakkestøtterne også omfatter et GT Sports-læderrat.

Porsche har fjernet infotainment-systemet for at give bedre vægtfordeling og, som en bonus, plads til en større kardanboks i de små topersoners sportsvogne. Det specielle Porsche Communication Management (PCM) Module, kan dog bestilles uden merpris.

Udvendigt kan modellerne kendes på afgangsrør i sort højglans, mens de som noget ekstraordinært kan fås i specialfarverne Lava Orange og Miami Blue. Danske priser eller tidspunkt for lancering kendes ikke.