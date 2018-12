Mercedes er stjernen

- Men jeg husker øjeblikket foran vores kedelige gulstensvilla, hvor den helt nye bordeauxrøde Mercedes holdt. Jeg fik nøglerne og fik bare lov at sidde i den i indkørslen, mens de holdt møde. Fik lov at sidde alene og trykke på knapper helt alene. Fra den dag af vidste jeg, at jeg på et tidspunkt måtte have en Mercedes, og jeg har ikke villet have andet siden.

Tatoveringen er en voksenforeteelse, men Felix Smith vidste fra en tidlig alder, at Mercedes var det eneste, der duede. Felix Smith voksede op i Næstved med en stedfar, der altid kørte Saab. Han var revisor, og kunderne skulle jo nødigt tro, de betalte for meget, eller han brugte kundernes penge ufornuftigt. Da han havde besluttet sig for at køre Saab, blev han bare ved. Men det var alligevel ude i indkørslen, at Felix Smiths kærlighed til biler og Mercedes blev vakt.

Som bilnørd tænkte jeg først: "Hvad var det der?" For derefter at nikke i næsegrus respekt, for den slags mærkededikation ser man sjældent.

Bare fordi han ikke har tid til at skrue på bilerne, er han stadigvæk gesjæftig i automobil forstand. Seneste projekt handler om at handle en stribe Mercedes G-Klasse hjem fra et tysk overskudslager sammen med et par venner.

- Det var en Volkswagen Cabriolet fra 1969. Den havde holdt i garagen i et år, uden at jeg havde kørt i den, og bare ventet på at blive lavet. Før jeg blev 30, havde jeg selv tid til at skrue, og det satser jeg på at få tid til igen. Men med hensyn til gamle biler er jeg ikke der i mit liv, hvor det hænger sammen.

Det virker en anelse kompromisløst, at en stillestående tur bag rattet på en ny Mercedes i en indkørsel i Næstved som 12-årig kan skabe den slags kompromisløse passion. Især hvis man er bilnørd, for så findes der et hav af fristelser derude.

Nyforelsket efter 30 år

Nogen hos Mercedes Danmark så formentligt også tv dengang i 2012, for lige siden har Felix Smith været mere eller mindre officiel samarbejdspartner med Mercedes i Danmark.

- Som jeg husker det, ringede nogen fra Mercedes og sagde: "Har vi forstået det korrekt, at du har en Mercedes-stjerne tatoveret på din arm?" Så bookede de et job, hvor jeg skulle være vært på deres årlige kick off. Den aften så de, at jeg også vidste meget om bilerne og historien, så vi var et godt match fra starten af. Jeg føler næsten, jeg er ansat. Det har dog aldrig handlet om penge. Men om at komme indenfor bag dørene og se, prøve og opleve.

Felix Smith er altså velbevandret udi Mercedes, så hvad er den ultimative bil nogensinde udstyret med samme logo som hans underarm?

- Det er virkeligt svært. Tror, det må blive en Mercedes SSK (W06). Jeg har noget med biler fra den æra (slut 1920'erne). Det var et rigtigt håndværk. Kunstværker. Dengang kostede de dyre biler mere end et slot. Det er Mercedes' bud på en umanerlig smuk bil. Så vidt jeg husker, er det den første Mercedes med kompressor. Men jeg har også altid haft noget med W111 Coupé - den er på min realistisk opnåelige liste. Perfekt til en søndagskøretur.

Jeg har kun mødt få mennesker med samme determinerede mærkeentusiasme som Felix Smith. At kendte er associeret med forskellige bilmærker er der ikke noget nyt i. Men tatoveringen og den fuldstændige mangel på entusiasme for alt andet end Mercedes illustrerer, at Felix Smith vitterligt blev forført den dag i indkørslen i Næstved, og forelskelsens slør ligger stadigvæk tungt over hans automobilhjerte her 30 år efter.