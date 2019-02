Køn er den ikke, men den er til at betale

Outlander PHEV er en af de mere praktiske opladningshybrider på markedet. Du skal dog også have et veldefineret behov. Foto: Jens Overgaard

Træk for og bag

Rent teknisk byder Outlander PHEV på en 2,4-liters benzinmotor på 135 hk, der spiller sammen med to elmotorer, hvor den forreste yder 85 hk og den bagerste 92 hk, hvilket giver en samlet systemydelse på 224 hk.

Den praktiske del taler for sig selv. Her er høj indstigning, god plads i kabinen og et rimeligt bagagerum på 463 liter, hvor batteripakken, som ellers ligger i bunden, her tager 14 liter. Og så kan den have op til 1500 kg på krogen, hvilket er ret enestående for opladningshybrider.

I det daglige er Outlanderen en bil, som er ukompliceret at køre. Som udgangspunkt starter bilen altid på eldrift, når der er strøm på batteriet. Det sker op til 65 kilometer i timen. Hvis der ikke er strøm på batteriet, starter benzinmotoren for at producere strøm til dette for at drive elmotoren, der trækker på baghjulene, mens benzinmotoren trækker på forhjulene.

Ved lavt batteri og hastigheder over 65 kilometer i timen går benzinmotoren i gang, ligesom den gør det ved hastigheder over 135 kilometer i timen. Over en kam kan elmotoren også supplere ved acceleration ved kørsel op ad bakker.

Undervejs lader benzinmotoren også løbende batteriet op til brug for accelerationerne. Du kan også gemme strømmen eller lade batteriet helt op til brug for senere ren elkørsel, men det koster benzin.

Når begge motorer er i sving, trækker bilen med 60 procent på forhjulene og 40 procent på baghjulene. Du kan vælge indstillinger som "Sport" for mere power samt "Snow" og "Loc" med fordeling med 50 trækkraft på for og agter.

Outlander PHEV fungerer let og intuitivt i det daglige. Det gælder også de fem regenererings-gear, der styres med paddles bag rattet, og hvor du bestemmer dynamo-effekten. Det giver mening i byen, hvor du på den måde kan bremse ned mod lyskryds. Ligesom du kan spare yderligere i Eco-Mode.