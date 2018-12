Pickuppen hviler ligesom ophavet på en stiv og separat chassisramme, som borger for, at modellerne, som altid er firehjulstrukne, kan komme frem i terrænet med last.

Terrænduelighed

I forhold til den lukkede Wrangler har Gladiator fået rammen strakt med 78 centimeter og akselafstanden med 48 af slagsen. Det rækker dog ikke til mere end at blive kaldet en "midsize" pickup på de kanter, hvor modeller som for eksempel Dodge RAM er hverdagsbiler i trafikken.

Motorbestykningen spænder over to V6-motorer, en 3,6-liters benzinmotor på 285 hk og en 3,0-liters diesel på 260 hk, der kommer i 2020, og som skal produceres i Europa. Her er mulighed for både manuelt og automatgear.

På den hverdagspraktiske front er der masser af muligheder. Ikke alene er der muligheder for, at døre, tag og forrude kan afmonteres, her er også en vadedybde på 76 centimeter. Mens tilgangsvinklen er 43,6 grader, afgangsvinklen er 26 grader og den såkaldte "break over"-vinkel er 20,3 grader.

Bilen bæres af heavy duty-aksler for og bag, som også skal garantere, at der kan komme rimeligt med gods om bord og en ditto træk-kapacitet. Det er i USA henholdsvis 800 kg og 3825 kg, men danske tal kendes ikke.

I terrænet kan føreren benytte sig af, at reduktionsgear med mulighed for at låse centerdifferentialet er standard. Pickuppen kan også fås i den terrænheftige Rubicon-version. Her er der ydermere mulighed for at låse forreste og bageste differentiale ud over dæk med mere greb.