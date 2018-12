International jury peger på vidt forskellige biler til Car of the Year-finale

Sportsvognen Alpine A110, den høje Citroën C5 Aircross, Mercedes A-klasse og den elektriske Jaguar I-Pace er blandt finalefeltet til den internationale Car of the Year 2019.

Entusiaster med benzin i blodet husker stadig, da bilverdenen måbede i 1978, hvor den ottecylindrede supersportsvogn Porsche 928 blev kåret til årets bil i Europa. Vi ser næppe en sportsvogn af samme karakter i front igen, men tonen er dog slået i finalefeltet til Car of the Year 2019.

Her har den internationale jury nemlig peget på den ultrasportslige Alpine A110 til finalefeltet, hvor den får deltagelse af Citroën C5 Aircross, Mercedes A-klasse, Jaguar I-Pace, Ford Focus, Kia Ceed og Peugeot 508.

Søren W. Rasmussen fra FDM er den danske repræsentant i juryen. Han har flere af de nominerede biler med, dog ikke Alpine.

- Mine syv biler er dem, som jeg mener er de bedste i hver kategori. I mini- og mellemklassen er det Audi A1 og Ford Focus, mens det i premium-klassen er Mercedes A-klasse. Den bedste plug-in hybrid er Volvo V60, og den bedste elbil er Jaguar I-Pace, mens der kun er en brintbil, nemlig Hyundai Nexo. Selv om Volvo V60 ikke kom med i finalen, vil Peugeot 508 også blive lanceret som plug-in hybrid, så det er også et valg, siger Søren W. Rasmussen om sine foretrukne, hvor Audi A1 dog også kan siges at være en premiumbil.

Den franske sportsvogn er dog ikke oplagt, mener han.

- Alpine A110 er en spændende bil. Men den fås ikke i Danmark, og det er ikke en typisk Car of the Year. Jeg har det fint med, at Kia Ceed er kommet med i finalen. Det er en fremragende bil. Jeg vidste godt, at en brintbil ikke ville kunne komme forrest i feltet, men den skulle have chancen, siger Søren W. Rasmussen.

Han kan dog ikke på nuværende tidspunkt udpege en oplagt vinder.

- Jeg har lidt svært ved at pege på, hvilken bil der har størst chance for at vinde. Det er et spørgsmål, om det er en konventionel bil eller en bil med ny teknologi, der skal vinde. Eller om det handler om køredynamik alene, som i Alpine A110. Men det tvivler jeg på, siger Søren W. Rasmussen.