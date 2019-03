Hispano Suiza vil op af dvalen

Hvis du gik og troede, at Bugatti var ene om at regere på tronen over verdens mest ekstreme luksusmærker med en lang forhistorie, kan du godt tro om igen. Det spanske ekstremmærke Hispano Suiza lurer nemlig i kulissen.

Hispano Suiza var kendt for at lave strømlinede, teknisk avancerede og i mange tilfælde 12-cylindrede luksusbiler og motorer til fly frem til anden verdenskrig. For eksempel slog modellen HR6 datidens Rolls-Roycer, da den blev lanceret i 1919.

Men firmaet har ligget stille siden, når vi taler om bilproduktion. De seneste år har der været vist konceptbiler på motorshowet i Genève, de blev dog ikke til noget. Det gælder HS21 fra år 2000 og modellerne K8 og HS21-GTS fra 2001 og 2002.