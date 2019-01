Her er den nye Toyota Supra

Det sker med en opsætning, der hedder frontmotor og baghjulstræk samt den optimale vægtfordeling på 50/50 i sportsvognen, som er udviklet sammen med BMW, der allerede har vist søstermodellen Z4. Den 3,0 liters rækkesekser med turbo yder 340 hk og er hentet fra BMW. Den leverer et moment på 500 Nm, og Supra har en topfart, som er elektronisk begrænset til 250 kilometer i timen, og klarer 0-100 på 4,3 sekunder med hjælp fra et otte-trins automatgear.

Inden døre er der lagt op til en intim og højteknologisk oplevelse, som hjælpes på vej af sidestøttende sportssæder, head-up-display i forruden, førerorienterede instrumenter i panelet og paddle shifts bag læderrattet. Her er også et multimediesystem med en 8,8-tommer skærm med navigation.

Linjerne er skabt på Toyotas amerikanske designcenter, CALTY i Californien. Her har chefdesigner Nobou Nakamura sigtet på at skabe et design, der forener et moderne udseende med tråde fra klassiske sportsvognsdesign, der rækker tilbage til 1960'er-ikoner som 2000GT, som i sin tid havde en rolle i en James Bond-film.

Begrænset antal

Toyota søsætter GR Supra næsten samtidig verden over. Det betyder, at der i første omgang kun lander 900 biler på det europæiske marked i 2019, og at antallet af biler til det danske marked også er stærkt begrænset.

Den danske importør åbnede for reservationen af den nye Supra allerede inden, bilens design og specifikationer blev afsløret. Det kan udelukkende ske online på Toyota Danmarks særlige Supra-side på toyota.dk/supra, hvor det koster 15.000 kroner i depositum at lægge en reservation ind. Beløbet bliver modregnet i bilens endelige pris, og man har mulighed for at fortryde sin reservation, så længe man ikke har underskrevet en købsaftale, og i givet fald få pengene tilbage.

Købere af de biler, som leveres i 2019, bliver medlem af en eksklusiv Supra 900-klub, der samler de 900 første Toyota GR Supra-ejere i Europa og giver dem en række særlige fordele inden leveringen af bilen.

Toyota GR Supra bliver produceret på Magna Steyr-fabrikken i Graz i Østrig. De første modeller lanceres i Danmark til sommer. Danske priser kendes endnu ikke, men i Tyskland bliver startprisen 62.900 euro, hvilket kunne en indikere en pris på 750.000-800.000 kroner herhjemme, men det er blot et gæt med alle forbehold.