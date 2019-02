Meget sigende var billeder af det nye "Smart cockpit", inklusive en stor opretstående berøringsskærm på 9,3 tommer, noget af det første, som Renault slap ud op til den endelige afsløring.

Infotainmentdelen fylder nemlig stadig mere, og her slår det franske mærke på stortromme for mulighederne, der blandt andet omfatter og en fuld digital instrumentering med et 10-tommer TFT-display, som er standard, der spiller sammen med Renaults Easy Link-multimediesystem og Multisense, hvor bilens opsætning kan gøres personlig.

På de ydre linjer har Renaults miniklassebil fået mere karakter, og modellen ligner i større grad storebror Megane. Kendere vil dog også opdage klassiske Clios kendetegn som integrerede håndtag til bagdørene foran den brede C-stolpe.

Den seneste Clio bygger på koncernens nye CMF-B platform, som betyder, at modellen er en tand kortere, men også mere rummelig, lover Renault.