Her er den koreanske bil, du bliver ekstra glad for

Designet rammer plet, og detaljerne er i orden i Kias nye version af modellen Ceed. Vi spår den velkørende ProCeed mange fans i Danmark.

Shooting Brake. Ordet emmer af luksuriøs livstilsbil med tyske eller britiske aner, men fremover kan du få en koreansk Kia, der både ser godt ud, byder på velafstemt sportslig undervogn, og som ikke koster en formue. ProCeed er overbygningen på Kias nye Ceed, der sidst på året også bliver elektrificeret i form af en plug-in-model, formentlig en ProCeed. Vi er rykket til racerbanen Circuit Parcmotor Castellolí nord for Barcelona, hvor Kia med stolthed præsenterer sin nye bil. Organisationen gennemsyres af ranke rygge og tilfredse smil over den nye bil, og hvor er der sket meget, siden de koreanske mærker i begyndelsen af 1990'erne præsenterede deres første biler i Europa. Dengang skete det med småfalmede plasticskilte på mellemklassehoteller, hvor dårligt klædte koreanske ingeniører på uforståeligt engelsk i timevis lovpriste produkterne på pris, rummelighed og snusfornuft. Teknikken var langt under konkurrenternes, og designet en gennemsnitlig kopi af de europæiske forbilleder. De tider er for længst forbi, og i 2019 har de koreanske biler overhalet stribevis af europæiske konkurrenter indenom med teknik og design, som får visse tidligere stormærker til at ligne forstenede automotive fortidslevn. Vi nævner ingen navne, men man behøver blot at skele til et stort italiensk mærke på fire bogstaver for at finde et godt eksempel.

Kia ProCeed 1,6 GT DCT Pris: 362.999 kroner.Proceed fra: 279.999 kroner.



Forbrug: 13,9 km/l, WLTP.



CO2 pr. km: 163 g.



Motor: 1,6 benzin med turbo.



Hk: 204/6000 o/min.



Nm: 265/1500 o/min.



0-100 km/t.: 7,5 sekunder.



Topfart: 225 km/t.



L/B/H: 461/180/142 cm.



Maks. anhængervægt: 1410 kg.Øvrige priserKia ProCeed GT-Line 1,0 (120 hk): 279.999 kroner.



Kia ProCeed GT-Line 1,4 T-GDi (140 hk): 294.999 kroner.



Kia ProCeed GT 1,6 T-GDi (204 hk): 349.999 kroner.



Kia ProCeed GT-Line 1,6 GRDi (136 hk): 294.999 kroner.



Merpris automatgear (DCT): 23.000 kroner i GT-Line/13.000 kroner i GT.

Det er en sportslig stationcar, der er en smule længere og en del lavere end en almindelig Kia Ceed stationcar. Foto: Kia

Balance på banen Det første møde med ProCeed GT sker på knasende tør asfalt på den lige over fire kilometer lange racerbane Parcmotor Castellolí med stigninger på op til ni procent, og her indgyder bilen respekt fra første sving med en undervogn, der hverken er for hård eller for blød. Første generation af Kia Ceed GT var massivt understyrende, men det er justeret i den nye GT-undervogn, der både leveres med ProCeed-karrosseri og almindeligt femdørs Ceed-karrosseri. Det er svært ikke at synes om formgivningen af ProCeed, og de forførende former vil med garanti få mange til at overveje, om de ikke skulle betale lidt ekstra for de smukke linjer, hvor bagenden er en syntese af en coupé og en stationcar. Her er en bil, hvor du ikke behøver vælge en SUV-variant for at skille dig ud.

Bagagerummet er med sine 594 liter en tand mindre end de 625 liter, som den almindelige stationcar rummer. Foto: Kia

Stadig praktisk Tidligere var Kia især kendt for praktiske biler, og det har man heldigvis ikke glemt i ProCeed, der disker op med et større bagagerum, end formen antyder. Hele 594 liter er der plads til i forhold til en almindelig Kia Ceed SW, der napper 625 liter. Ikke dårligt. Efter en stribe omgange på banen kryber jeg en tur på om på bagsædet, og her går det an også for en voksen at tilbringe mere end fem minutter. Hovedhøjden lider lidt for skønheden, men sådan er det jo, når stil kommer før fornuft. Hvis køberen forventer andet interiør i ProCeed i forhold til en almindelig Ceed, bliver vedkommende måske lidt skuffet, for i det indre er der ingen forskel på bilerne. Det faktum er Kia bestemt ikke alene om, for selv de dyreste europæiske mærker ændrer ikke ret meget på biler, der udvendigt er forskellige. Det er ganske enkelt for kostbart. I tilfældet ProCeed ville det dog have været på sin plads at skifte til digital instrumentering, for lige netop på dette punkt virker det, som om Kia er meget bagud i forhold til konkurrenterne. Skal vi finde andre negative sider af Kia ProCeed, er det i samme afdeling, som resten af modellen befinder sig i, og det handler om støj fra undervognen. På GT-versionen med store lave dæk er det meget udtalt, og det klæder ikke den smukke ProCeed.

Interiøret er præcis som i den vanlige Ceed. Det vil sige meget sort og blankt og ikke helt til at skelne fra en Kia for 3-4 år siden. Her trænger Kia til en alvorlig opstramning mod det digitale. Foto: Kia

Kun lidt dyrere ProCeed er naturligvis dyrere end den almindelige stationcar. Sådan er det hos alle producenter, og hos Kia er merprisen 10.000 kroner i runde tal. Kigger man på prislisten, finder man dog hurtigt ud af, at ProCeed kun leveres i højeste udstyr, der kaldes GT Line. Derfor er merprisen snarere lige under 40.000 kroner, hvis man eksempelvis sammenligner med en Ceed SW med mellemste udstyrsniveau. Den hurtigste ProCeed er en GT, der med 1,6-liters motor yder 204 hestekræfter. Den kan leveres med syvtrins automatgear, og det er en fin kombination, men koster så også 363.000 kroner. Ved præsentationen prøvede vi også ProCeed med 1,6-liters diesel og 136 hk. Den oplevelse var nærmest premium og understreger, at diesel er herligt med automatgear, takket være det bomstærke moment. Prisen for en GT-line med diesel og automatgear er 328.000 kroner. Et godt bud på en benzinmodel kunne være 1,4 GT-Line med 140 hk og automatgear til 318.000 kroner. Lige nu har ProCeed ingen naturlige konkurrenter, idet en klassisk Mercedes-Benz CLA koster en del mere, hvis den skal have tilsvarende udstyr. Kia ProCeed er hos de danske forhandlere nu. Avisen var inviteret til Barcelona af Kia.