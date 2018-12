Fords fartbombe er den lille frække Frederik i Fiesta-serien

Når en Ford hedder ST til efternavn, er det et signal om noget, der kører stærkt, og Fiesta ST-modellen er nok den sjoveste lille GTI netop nu. Motoren lider dog under en irriterende fejl.

Personligt har jeg et lidt specielt forhold til hurtige Ford-modeller, for mit kørekort blev taget i byens eneste Ford Escort RS Turbo. Dengang var det et bæst med 132 seje hestekræfter fra en 1,6-liters benzinmotor med turbolader. Ikke at jeg turde øse løs af de mange kræfter, men havde jeg trodset kørelærerens formaninger, ville bilen kunne have nået op på 100 kilometer i timen i løbet af 8,7 sekunder. Jeg har prøvet mange fodrappe Forder siden da, men jeg studsede alligevel over præstationerne i den nye Fiesta ST. ST-modellen kører med en trecylindret benzinmotor på 1,5 liter og med turbo selvfølgelig, men ydelsen er helt oppe på 200 hk, og det er nok til, at Fiesta er mere end to sekunder hurtigere til 100 kilometer i timen end den gamle Escort. Jo, småt behøver ikke være lig med sløvt. Man skal måske dog enten være lidt gal eller fyldt med penge for at ofre knap 300.000 kroner på en lille bil som Ford Fiesta ST, men testen viser, at der faktisk kan være mening med bilgalskaben.

Ford Fiesta ST2 1,5 EcoBoost 200 hk 4 STJERNERPris: 267.560 kroner.CO2 pr.r km: 136 g.



Brændstofforbrug: 16,7 km/l (WLTP).



Motor: Trecylindret benzinmotor på 1,0 liter.



Effekt: 200 hk.



Ydelse: 290 Nm/1600-4000 omdr.



Acceleration: 6,5 sekunder.



Topfart: 232 km/t.



L/B/H: 407/178/140 cm.

Foto: Christian Schacht

Underholdende og hurtig Bilen repræsenterer nemlig den nye generation af hurtigtgående minibiler, der både formår at underholde en krævende chauffør på en bulet sognevej samtidig med, at de kan bruges til at hente en liter mælk i Brugsen. Vognen har den glød og det temperament, der skal gøre det sjovere at køre GTI end standardbiler. Testbilen er en Ford Fiesta ST2 1,5 EcoBoost 200 hk, der koster 267.560 kroner. Jeg skruer mig ned i de skålformede sæder og drejer nøglen. Det, jeg først og fremmest bemærker, er den lethed, som præger kørslen. Styringen er præcis, og bilen kører derhen, hvor rattet peger. Samtidig sørger den sænkede sportsundervogn for, at krængningen er minimal. Bremserne er nemme at dosere og effektive. Efter en længere tur smiler jeg som en seksårig knægt, der lige har været en tur i rutsjebanen. Hele pakken leverer, ganske enkelt. Kræfterne fra motoren leveres med overbevisende harmoni, gearskiftet er effektivt - og så den appetit, som bilen har på sving af enhver art. Den er også forsynet med ekstra detaljer, som adskiller den fra sine borgerlige søskende, især mere markante kofangere og trådgitter i kølergrillen. På landevejen bemærker man også, hvordan bilen hurtigt tilpasser sig til en mere afslappet kørestil. Med fornuftig komfort og et støjniveau, der kun virker anmassende, når omdrejningstælleren stryger til himmels. Hestene er nemlig forholdsvis tyste oppe i fart. Ford Fiesta ST ligner den perfekte pakkeløsning til singlen, der har benzin i blodet, eller det unge par. Fordelen ved den nye motor er, at kræfterne udfolder sig ved lave omdrejningstal - til gavn for økonomien og den daglige duelighed, da du ikke behøver skifte gear ret tit. Og den lyder også godt.

Ford har en lang tradition for de hurtige ST-modeller, og den nye Fiesta er en af de bedste. Foto: Christian Schacht

Men der er mislyde Vi er inde i en periode, hvor bilproducenterne gør alt for at få forbrug og udslip af skadelige stoffer så langt ned som muligt. Derfor kører Forden med cylinderfrakobling. Umiddelbart en sympatisk idé, men udførelsen halter. Idéen er, at en cylinder kobler fra ved neutral speeder og moderat hastighed - eksempelvis ved 70 kilometer i timen på omfartsveje. Her sætter cylinderen ud ganske ubemærket, men en mængde små vibrationer fra motoren forplanter sig i bilen. På testbilen var det kilde til konstant irritation. Resten af historien er mestendels positiv: Bag rattet har vi en overskuelig instrumentering uden alt for meget ST-pynt, men akkurat nok til, at bilen skiller sig ud. Den store skærm på otte tommer fungerer let og med pæn grafik, materialevalget er pænt uden dog at nå konkurrenten Polo GTI. Testbilen er med lydanlæg fra B&O Play til 5770 kroner ekstra, og sammen med et klimaanlæg til små 3000 kroner synes det at være en god merinvestering. Også udvendigt har Ford pyntet bilen lidt op: De store 18-tommer fælge koster 5000 kroner ekstra, inklusive røde bremsekalibre, måske ikke nødvendigt, men det ser godt ud. Til gengæld er der ingen vej uden om full LED-forlygter til kun 5120 kroner. Ellers er Fiesta også som ST-model en af klassens lidt mindre biler, så hvis du planlægger at bruge den til minifamiliebil, kan du godt få udfordringer med plads til store autostole og ikke mindst børneudstyr i det forholdsvis lille bagagerum. Desuden savner jeg en variant med automatgear, som er standardudstyr i ærkekonkurrenten VW Polo GTI, der koster omtrent det samme.

Sportssæder er standardudstyr i ST-modellen. Vi kan anbefale B&O Play, der koster 5770 kroner ekstra. Foto: Christian Schacht

Konklusion Ford Fiesta er ikke helt perfekt, men svaghederne er næppe forhold, der vil irritere ret mange købere, der snarere skal vælge Fiesta ST, fordi den ganske enkelt er den sjoveste mini-GTI lige nu. ´

200 veloplagte heste ligger og hygger sig under motorhjelmen på den nye Ford Fiesta ST, parat til at blive sluppet løs i en hæsblæsende takeoff, hvis det er det, som man har trang til. Foto: Christian Schacht