Ford tegnede Årets Bil 1981 med blyant og lineal

Og den tog over efter en anden Ford-model med et ikonisk navn, nemlig Anglia.

Dengang var ingen endnu landet på Månen, Concorden var ikke i luften, mens Ford i Europa lancerede Escorten, og selv om vognen var ganske primitivt opbygget med baghjulstræk og stiv bagaksel, blev den et kæmpehit.

Vi har allerede omtalt Capri, der var den første vinder af titlen, og Ford Fiesta, men man kan dårligt nævne Fords historie uden at komme ind på Escort, der startede som model allerede i 1968.

Kræsne danske motorjournalister har siden 1969 kåret den bedste nye bil hvert eneste år, og to mærker skiller sig ud. Vi har først Fiat, der har vundet hele otte gange, men Ford er faktisk kørt hjem med titlen syv gange.

I år er det 50 år siden, at den første Årets Bil blev kåret i Danmark. I en serie går vi tæt på vinderbilerne gennem årene.Tidligere biler i serien: Ford Capri, Fiat 128, Citroën GS, Fiat 127, Audi 80, Fiat 126, VW Golf, Simca 1307/1308, Ford Fiesta, Alfa Giulietta, Fiat Ritmo og Opel Kadett.

Ford Escort XR3i var et svar på Golf GTI og var i første omgang med 96 hk. Senere med 105 hk. Foto: Ford

Hård konkurrence

Konkurrenter som Volkswagen Golf og den helt nye Opel Kadett, begge med forhjulstræk, pressede dog voldsomt på. Den gammeldags Escort-konstruktion røg derfor samme vej som de organiske former, og den nye bil havde forhjulstræk, uafhængig affjedring hele vejen rundt og tværstillet motor til gavn for køreegenskaber og pladsforhold, pakket ind i et helt nyt hatchback-karrosseri, som tydeligt er tegnet med blyant og lineal.

Escort var først med den kække afslutning på bagklappen lige efter bagruden, som Ford kaldte Aeroback - en detalje, som var til gavn for aerodynamikken og dermed et lavt forbrug og gik igen på de senere Sierra- og Scorpio-modeller.

Derudover en helt nyudviklet benzinmotor på 1,3 og 1,6 liter med 69 eller 79 hk. Sidstnævnte kunne endda kaste hele 96 hk af sig i den første Escort XR3-model, og som lidt senere kom med benzinindsprøjtning og dermed 105 hk. Dengang var det en konkurrent til VW Golf GTI og Opel Kadett GTE.

Til de prisbevidste kunder havde Ford også en 1,1-benzinmotor med 55 hk, der var en afart af den gamle Fiesta-stødstangsmotor. Alle modeller var fra begyndelsen udstyret med firetrins manuelt gear. I 1982 kom der femtrins gearkasse til 1,6-modellen og som ekstraudstyr til flere af de andre modeller, og i 1983 kom et tretrins automatgear som tilvalg til 1,6-modellen

De danske motorjournalister gav den nye Escort en god start på tilværelsen med titlen som Årets Bil i Danmark 1981. Det skyldes blandt andet et pænt design, gode pladsforhold i kabinen og så ellers et sæt gode køreegenskaber, hvor komforten også var tilgodeset.