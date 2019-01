Ford Focus er Årets Bil i Danmark 2019. Her modtager direktør Janne Kamarainen og pressechef Lene Dahlquist fra Ford Danmark trofæet af formanden for Mororjournalisternes Klub Danmark, Karsten Meyland Lemche (t.h.). Foto: Christian Schacht

Den klassiske mellemklassebil vandt foran Peugeot 508 og Hyundai Kona.

En enkelt bilmodel strålede mere end de øvrige, da Motorjournalisternes Klub Danmark onsdag aften kårede Årets Bil i Danmark 2019. Vinderen blev den nye Ford Focus. Dermed var det anden gang, at den danske titel gik til Fords mellemklassebil. Sidst var i 1999, da første generation Focus kom på markedet, og den seneste generation viste sig også at være umulig at komme uden om. Ford Focus fik i alt 187 point, og det var markant flere end Peugeot 508 med 132 og Hyundai Kona, der fik 127 point. På fjerdepladsen fik Kia Ceed 112 point, og Jaguar I-Pace opnåede 92 point på femtepladsen. Med den seneste Focus fra Ford er der måske nok tale om en klassisk bilmodel i mellemklassen, men bilen er usædvanlig vellykket. Den helt nye platform har medvirket til, at de i forvejen gode køreegenskaber er gjort fremragende samtidig med, at komforten er høj, og ej at forglemme pladsforholdene, som er bedre end nogensinde i en Focus. Med en lang række varianter er Focus-familien efterhånden så komplet, at importøren nærmest står med et væg til væg-modelprogram, som kan stille de fleste tilpas. Og nok så væsentligt er motorprogrammet stort. De sidste tvivlere kan kigge lidt nærmere på priserne, som er klart under Golf-niveau og starter ved en ganske kompetent basisudgave med en effektiv og økonomisk benzinmotor med 100 hk og pænt udstyr til kun 191.505 kroner. Et godt bud på en lækker Focus er 1,0 med 125 hk og Titanium-udstyr til 228.795 kroner.

De fem bedste Ford Focus 187 Peugeot 508 132 Hyundai Kona127 Kia Ceed 112 Jaguar I-Pace 92



Alle dommere skal fordele 25 point, og man må maksimalt må tildele 10 point til én bil, hver bil skal have point, og ingen må få samme antal point.



De nåede ikke med i finalen:



Audi A6



Citroën Berlingo/ Peugeot Rifter



Citroën C5 Aircross



Dacia Duster



DS 7 Crossback



Honda CR-V



Jaguar E-Pace,



Jeep Compass



Mitsubishi Eclipse Cross



Mitsubishi Outlander



Nissan Leaf



Skoda Karoq



Subaru Impreza



Toyota Prius Plug-in



Volvo XC40



Volvo V60



VW T-Roc



Ford Focus er kåret til Årets Bil i Danmark 2019, blandt andet i kraft af fantastiske køreegenskaber, god komfort og konkurrencedygtige priser. Foto: Jens Overgaard

Flere gode kandidater De 26 dommere fra Motorjournalisternes Klub Danmark blev dog sat på en alvorlig opgave. To dage havde medlemmer fra Motorjournalisternes Klub Danmark brugt til at prøvesidde, testkøre og vurdere sikkerhed og værdi for pengene. Det foregik på FDM Jyllandsringen i oktober og resulterede i første omgang i fem finalister ud af et bruttofelt på 23 biler. Siden har testkørerne kunnet sidde i ro og mag og vurdere de enkelte kandidater og har ofte haft finalisterne til ugelange testkørsler, så ingen detaljer bliver overset.

Nummer to blev Peugeot 508, som tog juryen med storm, især på grund af sit design. Foto: Lars Krogsgaard

Elbilen blev nummer tre Mange pegede på Hyundai, der især er interessant i kraft af den nye Kona Electric, og som gør det fremragende. Fra redaktionen deltog Christian Schacht og motorjournalist Jens Overgaard i juryen. Her var der enighed om at have den koreanske crossover som førstevalget. Ganske enkelt fordi den demokratiserer en elbil med lang rækkevidde, men Ford Focus fik næstflest point. Først og fremmest kører elbilen langt på en opladning, rigtigt langt. Den officielle rækkevidde er op til 449 kilometer, takket være et meget stort batteri på 64 kWh, og det tal kan man faktisk opnå ved blandet kørsel, selv om det dog falder til omkring 375 kilometer her i en dansk vinter. Hurtig er den også og især letkørt. Ulempen er, at kabinen ikke er særlig rummelig, og at Hyundai, som flere andre elbilproducenter, kun har udstyret den med 1-faset opladning, så hjemmeladning er noget langsommelig. Prisen ligger fra 304.995 kroner, men der er allerede mindst seks måneders ventetid. Hyundai tilbyder også en svagere variant med et batteri på 39 kWh og en officiel rækkevidde på 289 kilometer, men den er ikke ret meget billigere og kan ikke anbefales.

Finalefeltet var allerede blevet fundet efter en indledende runde i oktober sidste år. Bilerne er fra venstre: Ford Focus, Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Kia Ceed og Peugeot 508. Foto: Lars Krogsgaard

Designerlækker Peugeot nummer to Den nye Peugeot 508 har også både tekniske og designmæssige fremskridt, men det er dog især det æstetiske, der imponerer, for hvor ser den bare godt ud. Her er der spændstige coupé-lignende linjer, der vækker usædvanlig megen opsigt i trafikken, og man bliver heller ikke skuffet indenfor. Her dominerer nyeste generation af Peugeot i-Cockpit, hvor man kigger hen over rattet, og som er opgraderet med større skærm og generelt et højt kvalitetsniveau og ikke mindst X-faktor. Køreegenskaber og motorer er gennemsnitlige, mens pladsen i kabinen er klart under par. Læg dertil, at priserne generelt er i den høje ende. På privatmarkedet, hvor de fleste vælger benzin, koster billigste benzinvariant 400.000 kroner, men der er dog en 1,5 diesel med 130 hk, der fås fra 300.000 kroner. De priser er dog med manuelt gear. Når det gælder erhvervsleasing, har den mest relevante model med 163 hk diesel og automatgear dog et skattegrundlag på hele 394.000 kroner, hvilket er på niveau med en tilsvarende Mercedes C-Klasse. Men hvem ved, måske er det næste år, at dommerne for alvor begynder at stemme på fremtidens biler, og en elbil vinder ...

Hyundai Kona er interessant i kraft af en effektiv elbil med lang rækkevidde. Den blev nummer tre. Foto: Lars Krogsgaard