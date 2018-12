- Groft sagt kan man sige, at over halvdelen af bilproducenterne ikke selv stoler nok på deres biler til at give en garanti på mere end to år. De tør i hvert fald ikke give en længere garanti. For forbrugerne betyder det, at de ikke er lige så godt beskyttet, som vi mener, de burde være. I mange tilfælde er man bedre garantidækket, hvis man køber en brødrister end en bil til flere hundrede tusinde kroner.

- Du kan komme ud for, at der er syv års garanti på en Kia til 105.000 kroner, mens der er to år på en Mercedes til 1,5 millioner kroner Det er utroligt, at der skal være så stor forskel, siger Michael Ern Nielsen.

Nyvognsgaranti Ved at give en garanti påtager garantigiver sig risikoen for egne fejl og mangler i en defineret periode. Der er ikke tale om en holdbarhedsgaranti, men en garanti, der dækker materiale- og konstruktionsfejl. Hvad der er dækket af en garanti, fremgår af betingelserne, og garantigiver skal bevise, at fejlen eller manglen ikke er omfattet af garantien. Garantien skal give ekstra rettigheder ud over dem, som købeloven giver.ReklamationsretEn juridisk mangel er en fejl eller årsag til fejl, som var til stede på leveringstidspunktet, og som medfører, at bilen ikke er som forventet. Købeloven giver dig to års reklamationsret, når du køber en vare af en erhvervsdrivende, og du har dermed to år til at finde ud af, at bilen ikke var okay, da du modtog den. Kilde: FDM

Ingen forbedring

Organisationen gav garantierne et lignede tjek for fem år siden. Og resultatet er lige så ringe som dengang. Ingen af dens 25 mærker har forlænget deres garanti. Samtidig er der stadig forskel på, hvor godt man er dækket, hvis man overhovedet er dækket ved forskellige typer fejl.

- FDM så derfor gerne en generel forbedring af garantierne. Det har man for eksempel i Norge, hvor der sædvanligvis er fem års garanti på biler. Og da en bil er noget, man har i flere år, mener vi kun, det er rimeligt, at man som forbruger kan forvente, at den også holder længere end to år. Det undrer os i hvert fald, at de samme bilproducenter giver norske forbrugere fem års garanti, mens deres danske kunder må nøjes med to år, siger Michael Ern Nielsen.

Undersøgelsen bringes i nyeste nummer af FDM's blad Motor. Her har organisationen talt med en række politikere for at presse på for at få fem års reklamationsret som i Norge frem for de to års reklamationsret, som vi har herhjemme i dag. Politikerne vil dog ikke lovgive, men spiller bolden over til forbrugerne, som skal lægge pres på bilimportørerne.

Hos Renault Danmark er der klar forskel. Her er der to års garanti på Renault, men tre år på Dacia, som til gengæld har en ringere rustgaranti.

Søren Ignaz, som er pressechef hos importøren, oplyser til FDM's Motor, at det ville betyde dyrere biler, hvis Renault skulle have samme garanti som Dacia. Det undrer organisationen, da de asiatiske mærker ikke er dyrere end de andre.