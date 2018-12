Flere vitaminer i Suzuki Vitara

Masser af fuldskæg. Det har længe været trend hos de modebevidste herrer, hvor firstmoverne for flere år siden fandt ud af, at en hårvækst de rigtige steder giver karakter.

Samme filosofi gælder hos bilfabrikkerne, når det, som designerne kalder "bilens ansigt", skal styles eller restyles, og hvor Suzuki blandt andet har givet den høje og lidt større S-Cross en overhaling med en ny front, der har et vitalt skæg.

Samme manøvre sker med den ellers smukt minimalistisk designede Vitara, som i samme stil får både til gården og gaden. Om den nye front med en mere markant kølergrill og større lygter for og bag klæder bilen kan diskuteres. Men den får i hvert fald mere personlighed. Og så banker der nye hjerter under hjelmen.

Suzuki pensionerer nemlig den gamle og noget træge 1,6-liters benzinmotor med 120 hk, som erstattes af mærkets trecylindrede 1,0-liters Ecoboost turbobenzinmotor på 116 hk, mens den større 1,4-liters Boosterjet med 140 hk kan fås på flere af modellerne.

Diesel forsvinder nu helt ud af Vitara-programmet.

Det er den mindste benzinmotor, vi tester med det højeste udstyrsniveau til en pris af godt 253.000 kroner. Det hedder Adventure og er en del af de nye modelbetegnelser, der også omfatter Club og Active.

Således koster den billigste Club med samme motor fra 198.000 kroner, som meget godt matcher klassekonkurrenterne, der blandt andet hedder Peugeot 208, Renault Captur, Seat Arona og Citroën C3 Aircross og Opel Crossland.

Vitara har altid været både letkørt og praktisk, mens fætter S-Cross altså er den lidt større og mere sportsligt anlagte. Den opstilling holder i den nyeste årgang, hvor mærkets designere og ingeniører har løftet forgængernes måske let discountagtige interiør med lidt for meget hård plast. Her er nu opgraderet til en mere klart indbydende arbejdsplads med nyt instrumentbord, der har blødere materialer, som ud over sølvfarvede detaljer, informationsdisplay i fire farver fra mellemniveauet, midterarmlæn med kardanboks og endda del-ruskind på sæder og dørsider i Adventure er med til at fuldende billedet.

På infotainmentfronten er testbilen godt med. Her er DAB Plus-radio, Apple CarPlay og navigationsanlæg, udstyr, der fungerer godt. Reaktionstiden og betjeningen på skærmen, som vi tidligere har rost, er dog i dag overhalet af de superhurtige skærme fra VW-koncernen.

God frihøjde, nem indstigning og fint udsyn er stadig spidskompetencer for modellen, der byder på 375 liter bagagerum, hvilket er o.k. for klassen, men ikke prangende. Den nye 112-hk motor, der har et moment på 170 Nm, som leveres fra 2500-3500 omdrejninger og klarer 18,9 km/l efter den nye NEDC2-norm, er livlig og har pænt med kræfter til at flytte bilen. Vi vil til enhver tid foretrække den nye motor frem for den noget tunge udgående. Et noget blødt styretøj har tidligere været en akilleshæl for modellen. Det er stadig lagt an til den mere komfortable side, ligesom gearskiftet er noget løst med vel lange vandringer.

Men det er næppe noget, som vægter højt hos mulige købere, der formentlig sætter pris på praktikaliteten og mulighed for firehjulstræk, hvor du endda kan tilkøbe en pakke med indstillinger til sne, sport, differientialelås samt downhill-assist. Den billigste model med 4WD koster fra 273.000 kroner, mens du kan få automatgear i 2WD fra 278.000 kroner mere.

Nyt er også en opdateret sikkerhedspakke med nødbremse, der har fodgængergenkendelse, skiltegenkendelse, aktiv vognbaneassistent, der justerer på styretøjet, advarsel for trafik i blinde vinkler og advarsel for tværgående trafik ved bakning. Den er dog kun standard på topmodellen og 4WD-versionerne.

Nødbremse kan slet ikke fås til de andre versioner, og det er ikke i orden.

Til gengæld er udstyret ellers rimeligt, og der er store udstyrspakker i de højeste versioner, hvor Advance endda har glasskydetag. Her kommer vi dog prismæssigt tæt på den større og mere komfortable Nissan Qashqai, der koster fra 239.000 kroner.

Et bud på et godt køb er mellemmodellen Vitara 1,0 Boosterjet Active til 217.000 kroner, som er det bedste kompromis.