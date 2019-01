Fjerlet og ubesværet Octavia

Hvorfor gøre bilkørsel unødig kompliceret og udfordrende, når det kan foregå så ubesværet som i en Octavia?

Disse ord kunne meget vel være den komprimerede version af vores test af Skoda Octavia i stationcarudgaven, Combi, i mellemniveauet, Style, bestykket med 1,5-liters benzinmotor på 150 hk samt DSG-automatgear plus en stak ekstraudstyr. Det gælder blandt andet en digital instrumentering, som er med til at holde modellen ung lidt endnu, indtil en ny generation præsenteres om et års tid og får den samlede pris op på 339.000 kroner.

Med en startpris på 278.000 kroner er der et stykke op til fætteren, VW Golf, med samme setup, der koster 328.000 kroner.

Vi må ikke glemme beskatningsværdien ved erhvervsleasing, som starter fra 257.000 kroner for denne bil og 270.000 kroner med en businesspakke.

Octavia er nemlig en af de få modeller herhjemme, der i lige så høj grad bejler til private som til firmafolket. Det skyldes blandt andet, at den halvstore tjekke giver meget plads og udstyr for pengene, mens den er komfortabel på motorvejen. Det holder i nyeste aftapning, som her er udstyret med koncernens 1,5-liters TSI-motor, som er optimeret efter de nyeste Euro 6d-temp-krav.

Den kan nøjes med at sippe til benzinen på to cylindre ved især konstant motorvejsfart og klarer 19,6 km/l efter den nye og mere retvisende WLTP-norm.

I forvejen har Octavia fået et omfattende facelift i fjor, der blandt andet omfattede ny front og nødbremse med fodgængerregistrering.