Få modeller trækker det elektriske salg

Den elektriske Hyundai Kona Electric og plug-in-hybriden Kia Niro PHE tegner sig for størstedelen af fremgangen inden for elektrificerede køretøjer.

Det er som udgangspunkt så små salgstal, at det helt klart vil slå igennem, når nyheder som Kia e-Niro, Audi e-Tron og Tesla Model 3 for alvor begynder at rulle ud på vejene i de kommende måneder, ligesom måneder med store eller små leverancer viser sig omgående.

Det er dog også få modeller, som trækker læsset, og de er for det meste koreanske og i mindre omfang japanske. Når det gælder rene elbiler, tegner den nye Hyundai Kona Electric sig for hele 129 biler fulgt af mere kendte modeller som Nissan Leaf og Renault Zoe med 40 biler og 21 biler, mens den nye Jaguar I-Pace kommer ind på en fjerdeplads med 20 biler fulgt af BMW i3.

Bedre mavefornemmelse

Det er dog også klart, at Folketingets beslutning og at fastholde afgifterne, så elbiler over 400.000 kroner ikke skal afgiftsberigtiges, har givet flere ro i maven.

Morten Messer Thomsen, der er talsmand for Forenede Danske Elbilister, FDEL, er ikke i tvivl.

- Det har betydet noget, at vi nu kender afgifterne to år frem. Udfordringen bliver, om bilimportørerne kan levere de biler, der efterspørges. Det er i høj grad udbuddet, der bestemmer salget. Havde der været et større udbud, ville vi også kunne se, at der blev solgt flere elbiler. Det vigtigste er, at efterspørgslen er der. Danskerne vil elbilen, og så må vi have tålmodighed, til der kommer flere til, siger Morten Messer Thomsen.

Hos De Danske Bilimportører er Gunni Mikkelsen, som er direktør, også fortrøstningsfuld.

- 2019 er startet rigtig godt for elbilernes vedkommende. Der er en stor interesse for elbilerne, og med de politiske afklaringer lige før jul er der for et par år skabt ro om afgiftsvilkårene, hvilket skaber tillid til markedet hos forbrugerne og i øvrigt giver bilimportørerne og deres forhandlere mod på at hente biler til Danmark. Der kommer i de kommende år mange flere typer af elbiler i forskellige størrelser og typer, siger Gunni Mikkelsen.