En lykkelig og ubekymret Jaguar-ejer

Efter fire års ejerskab er Hans Christian Schram Viemose stadigvæk nyforelsket i sin Jaguar E-Type V12 Series III. Hemmeligheden er lykkelig mekanisk uvidenhed og glæden ved bilens æstetik.

Når man har set Hans Christian Schram Viemose bag rattet på sin Jaguar E-Type, så ved man, hvordan en ubekymret bilejer ser ud. Stoltheden og begejstringen står malet i den nu 67-årige bilentusiasts ansigt. Hvordan bilglæden kan være ubekymret i en 45 år gammel britisk bil, vender vi tilbage til. Først skal vi et smut tilbage til begyndelsen af 1960'erne, hvor det hele begyndte. Det var før Playstation og Commodore 64. Børn fornøjede sig med boldspil og modelbiler. Hans Christian Schram Viemose var som de fleste andre drenge, så han byggede også plasticmodeller af skibe, fly og biler. - En dag fik jeg en æske med et samlesæt af en Jaguar E-Type. Det var et meget avanceret byggesæt med enormt mange detaljer. Jeg kan huske fascinationen lige så tydeligt. Både hvor smuk den var, og hvor detaljeret den var i motoren. Jeg husker særligt forhjulsophænget, og hvor fantastisk jeg tænkte, det var, at noget så spindelvævsagtigt kunne bære vægten af en bil, siger han og fortsætter: - Kroppen kan huske den slags. Jeg havde alle stumperne i fingrene. Limede dem sammen og samlede bilen, så hjulene både kunne dreje og snurre rundt. Allerede dengang tænkte jeg, at når jeg bliver stor, så kunne den være fantastisk at eje. Fødselsattesten siger 1951, så Hans Christian Schram Viemose er blevet stor, og hvis vi bruger barndommens målestoksforhold, har han været det i mange år. Men han skulle blive 63 år, før han købte sin E-Type.

Hans Chr. Schram Viemose med sin Jaguar E-type V12 Series III fra 1973. Det er en bil, der oprindelig blev solgt i USA og kørte i mange år i farven kongeblå, inden den kom til Sverige. Så blev den omlakeret og endte på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt

Købt i Sverige Sammen med sin hustru har han en gammel præstegård i det østlige Skåne, og når børnene kommer på besøg, skal de som oftest hentes på stationen i Ystad. Der er en 30-40 kilometer, og på vejen kører man lige forbi en bilforhandler, der handler med nye og klassiske biler. På vejen tilbage drejede de lige ind forbi for at få et nærmere kig på bilerne. - Min datter Emilie ville ind og se. Så vi kiggede ind ad vinduerne, og dér holdt fire E-typer i en af hallerne. Der var egentligt lukket, men der gik en mand derinde og talte i telefon, og en dør stod på klem. Så skubbede min kone og Emilie mig igennem døren. Det viste sig, at det var ejeren af forretningen, der gik og talte i telefon. To af E-typerne var hans egne og absolut ikke til salg. Men de to andre var. Jeg fik ham til at åbne motorhjelmen, og der genså jeg hjulophænget. Min kone og Emilie stod og kiggede, og så sagde de: "Nu er det nu. Hvis ikke nu, hvornår så? Du er gammel nok og må godt." Det blev starten på en fire-fem dages forhandling, og så købte jeg den. Prisen vil han ikke ud med, for det er sekundært. Naturligvis er bilen kostbar (de står til salg til mellem 500.000 kroner og 750.000 kroner), men det var aldrig derfor, han købte den. Han fik også indføjet i kontrakten, at ejeren af forretningen til hver en tid ville købe bilen tilbage til mindst det, den var solgt for. Så det handlede ikke om bilen som investering, men om bilen som en realisering af en barndomsdrøm.

Prisen vil Hans Chr. Schram Viemose ikke ud med, men bilen er fremstillet i USA og har kørt i New York. Den er købt i Sverige i Ystad og bor nu på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt

Fik mere end bare en bil Problemet med drømme er, at de somme tider skuffer, når de realiseres. Især hvis drømmen er en 45 år gammel engelsk bil. Og Hans Christian Schram Viemose var blevet advaret. - Inden jeg købte bilen, talte jeg med en god ven, som har en Jaguar Mark II. Han advarede mig om nogensinde at købe en Jaguar. Den var mere på værksted end i indkørsel. Jeg har naturligvis brugt penge på at få den registreret. Men det sørgede mekanikerne for. Det er ikke deprimerende, hvad jeg har brugt på den. Den bruger naturligvis en masse benzin, men det er jo det. Jeg kører et par tusinde kilometer om året. Giver ungerne og nevøer ture i den. De elsker den, og det er en udelt glæde. Men det er ikke kun, fordi bilen ikke har voldt problemer, at investeringen har været bekymringsfri. For Hans Christian Schram Viemose er nok bilentusiast, men han er langtfra nogen tekniknørd. - Jeg har aldrig rigtigt haft olie på fingrene. Så det er ikke interessen for selv at splitte det ad, der driver mig. Det har altid været en æstetisk ting. Jeg er fuldstændigt sikker på, at hvis jeg virkelig var nørdet, ville jeg kunne høre en lyd i baghjulet, der ikke skulle være der, eller noget fra den tredje cylinder ude foran. Men det kan jeg ikke høre, og jeg nyder det. Hans Christian Schram Viemose er altså noget så sjældent som en lykkelig og tæt på ubekymret ejer af en klassisk Jaguar. Og så har bilen givet ham mere end bare en klassisk bil. Han får den nemlig serviceret på et lille værksted, der hedder Bernt Hansens Eftf. i Rødovre. - Jeg har fået en bil. Men jeg har også fået foræret noget, jeg ikke havde ventet. Jeg er kommet ind i en ny verden. At lære sådan nogle folk at kende, som ved, hvad de har med at gøre. De er hverken formynderiske eller hovskisnovski. Det er en fantastisk oplevelse. Det er dog stadigvæk bag rattet på en solskinsdag, at han nyder sin bil mest. - Da jeg satte mig ind og kørte i den første gang, blev jeg smidt tilbage til min første bil. En Morris Mascot. Fornemmelsen af at mærke bilen. Et hjul i hvert hjørne. Den føles umiddelbar og direkte. Jeg nyder bare at køre en tur og se folk vende sig og hilse. Alle i åbne biler hilser på hinanden. Men også børn, der står på fortovet, eller en pige med tørklæde på, der rykker i fars ærme. Det er ren glæde. Det er så fantastisk. Og jeg har endnu til gode at opleve, at folk kigger skævt til den.

Hans Chr. Schram Viemose er fra 1951, og han skulle blive 63 år, før han købte den bil, han altid har drømt om at eje. Foto: Thomas Lekfeldt

Hans Chr. Schram Viemose med sin Jaguar E-type V12 Series III fra 1973. Det er en bil, der oprindelig blev solgt i USA og kørte i mange år i farven kongeblå, inden den kom til Sverige. Så blev den omlakeret og endte på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt

Det var især æstetikken, der fangede Hans Christian Schram Viemoses interesse for Jaguar E-Type. Foto: Thomas Lekfeldt

Bilen er en årgang 1973, hvor alle de smukke detaljer er bevaret. Foto: Thomas Lekfeldt

Hans Chr. Schram Viemose med sin Jaguar E-type V12 Series III fra 1973. Det er en bil, der oprindelig blev solgt i USA og kørte i mange år i farven kongeblå, inden den kom til Sverige. Så blev den omlakeret og endte på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er ikke interessen for at splitte bilen ad og selv servicere den, som afgjorde købet. Det sker på et lille værksted i Rødovre, som er en helt ny verden for Hans Christian Schram Viemose, og som han nyder at være en del af. Foto: Thomas Lekfeldt

Bilen er en årgang 1973, hvor alle de smukke detaljer er bevaret. Foto: Thomas Lekfeldt

Prisen vil Hans Chr. Schram Viemose ikke ud med, men bilen er fremstillet i USA og har kørt i New York. Den er købt i Sverige i Ystad og bor nu på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt