En Nissan for de ganske få

Der er langt fra en standard Qashqai fra Nissan til den GT-R50-supersportsvogn, som producenten nu meddeler kommer i produktion.

Den specialdesignede sportsvogn er skabt sammen med designhuset Italdesign i anledning af, at designhuset og GT-R-modellen markerer deres 50-års jubilæum i henholdsvis 2018 og i 2019.

Den blev vist som prototype på sommerens Goodwood Festival of Speed, hvor et publikum på hundredtusindvis af petrolheads fra de britiske øer havde chancen for at give deres mening til kende.

Senere har bilen været på tur til en række store racerløb og arrangementer verden rundt. Det har resulteret i, at den nu kommer i produktion. Det bliver dog kun i et begrænset antal på 50 eksemplarer, som skræddersys helt efter ejerens ønsker, hvor der kan vælges mellem en stribe muligheder inden for farver og interiør. Fra Nissan er meldingen klar:

- Reaktionen fra Nissan-fans fra hele verden - samt mulige kunder til GT-R50 - har i stor stil levet op til vores forventninger, lyder det fra Bob Laishley, der er global programdirektør hos Nissan.

- Disse 50 biler, som vi vil producere, og som markerer 50-året for GT-R og Italdesign, vil skabe en hyldest til Nissans rolle og status inden for udvikling af sportsvogne, som rækker mange år frem, lyder det fra Bob Laishley.