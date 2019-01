Hyundai Kona Electric og Jaguar I-Pace med i finalefeltet til den store nordamerikanske kåring af årets bil.

Den elektriske bølge ruller nu også over den store bilkåring "2019 North American Car, Utility and Truck of the Year", hvor juryen på 60 motorjournalister fra USA og Canada har indstillet ni biler til finalen. Her er den nye Jaguar I-Pace og Hyundai Kona Electric med i kategorien "Utility Vehicles", der omfatter SUV'er, MPV'er, crossovere og minibusser. Kona indgår ligesom ved finalenomineringen til Årets Bil i Danmark 2019 sammen med konventionelt drevne versioner, men den elektriske model er specifikt fremhævet og er da også med til at få modellen i søgelyset. Denne kategori omfatter også Acura RDX, som er en SUV fra Nissans amerikanske Acura-luksusmærke.

Årets bil i Nordamerika "2019 North American Car, Utility and Truck of the Year" omfatter tre kategorier, som er almindelige biler, crossovere/SUV'er og MPV'er samt pickupper.60 motorjournalister for USA og Canada deltager i kåringen, hvor vinderne afsløres på det store motorshow i Detroit i januar.

Hybridmodellen, Honda Insight, er en af nyhederne i den mere klassiske kategori. Foto: Honda

Bred vifte I "Car of the Year", som er gruppen af mere klassiske biler, finder vi Genesis G70, der er fra Hyundais tilsvarende Genesis luksusmærke, hybridbilen Honda Insight samt Volvo S60/V60. Mens gruppen "Truck of the Year" omfatter Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, og Dodge Ram 1500. Jaguar I-Pace, der også er nomineret til finalefeltet i Danmark og netop har vundet titlen som årets bil i Norge, er en af de store overraskende finalister. Kirk Bell, der er generalsekretær for kåringen, uddyber omkring de nominerede biler: - Utility-klassen er den mest konkurrenceprægede af kategorierne. Duellanterne strækker sig fra elbiler, som er gamechangere, til mainstream-mærker, det er lykkedes at have bevæget sig op i luksusklassen og rykker grænserne. Vores vindere vil stå over for den hårdeste konkurrence på bilindustriens mest konkurrenceprægede marked, siger han.

Pickupper sælger stadig rigtigt godt i USA. Chevrolet Silverado 1500 er en af de store nyheder. Foto: Chevrolet

Brugervenlige pickupper Pickupperne er nogle af de mest solgte bilmodeller i USA. Derfor har de længe haft deres egen klasse, hvor størrelsen på bilerne er anseelig. - Full size trucks er den pengemaskine, som finansierer bilindustrien, og i år er vi heldige at have tre helt store nyheder. De strækker sig fra at omfatte et mild hybrid-system og brug af kulfiberdele og til en bagklap, der lukker med præcision som en schweizerkniv, så de er fulde af brugervenlige opfindelser, supplerer Chris Paukert, der er vicepræsident for juryen. Kåringen har haft to kategorier frem til 2016, men fik så den tredje med. I fjor var det Honda Accord, Volvo XC60 og Lincoln Navigator, der løb med priserne, mens det året før var Chevrolet Bolt, Chrysler Pacifica og Honda Ridgeline, som fik guldet. De aktuelle vindere kåres på det store motorshow i Detroit, der løber af stablen til januar.