Skoda Fabia kører måske ikke på den nyeste platform, men efter et facelift har den aldrig været bedre og giver imponerende værdi for pengene.

Udvendigt er der ikke de store ændringer, bortset fra en mere markant kølergrill, der har fået et hak i hver side, der kører ud i lygterne, og så muligheden for at tilkøbe avancerede full LED-forlygter formedelst 12.000 kroner.

Under alle omstændigheder er det et motto, som man kommer langt med her i livet og såmænd også i bilbranchen.

Rettidig omhu er nok det udtryk, som de fleste forbandt med Mærsk Mc-Kinney Møller. Mange har ganske givet forsøgt at komme med en helt præcis definition, men det er noget med, at arbejdet skal gøres ordentligt og selvfølgelig til tiden.

Gode priser

Generelt er Fabia-modellerne veludstyrede, så selv en basismodel med 75 hk til 124.000 kroner har aircondition, automatisk nødbremse, 6,5-tommer skærm i farver, fartpilot og splitbagsæde. Denne motorvariant er dog uden turbo, så i stedet kan man overveje at investere ekstra 21.000 kroner, så man kører hjem med 95 hk og en af klassens mest harmoniske benzinmotorer.

Næste udstyrsniveau hedder Ambition, og hos Skoda er det som regel ensbetydende med, at alt det nødvendige er med om bord. Merprisen er 12.000 kroner, men så får du også læder på alt fra rat til grebet ved håndbremse og på gearstang, mulighed for at justere passagersædet i højden, flere lommer inde i bilen, varme i de forreste sæder, et behageligt armlæn, klimaanlæg i stedet for simpel aircondition og nok så væsentligt: sensorer bag på bilen, så det er lettere at parkere.

Det eneste, jeg sådan set savner i den, er konfiguration af Apple Carplay, hvilket fører mig over til det højeste udstyrstrin, Style, der har integration med iPhone med i pakken foruden 16-tommer alufælge, nøglefri start, et bedre lydanlæg og et multifunktionsrat, og det er som nævnt den model, jeg tester her.