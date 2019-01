Du sidder stadig bedre i firmabilerne

Mulighederne for at få god ergonomi og kørestilling bliver fortsat bedre, viser gennemgang af 10 biler i firmaklassen, hvor den nye Volvo V60 sammen med Opel Insignia og VW Passat ligger i top.

De gode kontorstole er for alvor rykket ind i jobbilerne. Det viser en gennemgang, hvor avisen afprøver sæder, ergonomi og betjening i 10 relevante bud i firmaklassen. - Det er et niveau, som er meget højt, og som har flyttet sig markant inden for de seneste par år. Det lover godt for fremtiden. Sådan lyder skudsmålet fra Stig Holm, der er fysioterapeut og leder af Arbejdsmiljøcentret i Kolding, og som tester ergonomi i biler. Førertrøjen tager den nye Volvo V60, hvor alt går op i en højere enhed med gode sæder og en logisk betjening, hvor du ikke behøver at anstrenge dig unødigt. - Volvo V60 har et rigtig godt sæde, der passer godt til resten af førerpladsen. Det er nemt at indstille og har en god lændestøtte. Det er en super og helstøbt arbejdsplads med en nem og intuitiv betjening af instrumenteringen, siger Stig Holm, der dog mangler mulighed for at forlænge sædet i bunden, så langbenede får ordentlig støtte. Til gengæld er der point for, at det kan vippes, og en lav, men dog støttende sidestøtte, så der ikke skal forceres så høje kanter, uden at det går ud over sidestøtten, og indstigningen dermed bliver lettere. V60 har en smallere døråbning end Passat og Insignia, men det opvejes af de bedre sæder.

Testbiler og placering 1. Volvo V60 D4 aut. Momentum med standardsæde: Rigtig godt sæde med god lændestøtte, en helstøbt førerplads med nem og intuitiv betjening af instrumenteringen.2. Opel Insignia Country Tourer 2,0 Turbo Innovation med AGR-førersæde, som er standard: Det er godt støttende og nemt at indstille, god og intuitiv brug af skærm.



3. VW Passat Variant Highline Premium: Har et indbydende og godt sæde med indstillingsmuligheder. God ergonomi. Egoagtige førersæde del af DK-pakke til 11.000 kroner.



4. Ford Mondeo St. car 2,0 TDCI ST-Line: God indstigningshøjde, bred døråbning, supergodt sæde med mange indstillingsmuligheder og god lændestøtte. 10-vejs-indstilleligt førersæde del af ST-Line-udstyret.



5. Mazda 6 stationcar 2,2 Optimum aut: Sædet har hurtig hastighed på indstillingerne. Det har god lændestøtte, den største vandring i højden samt frem og tilbage. Indretningen noget rodet. Det multijusterbare sæde er standardudstyr.



6. Peugeot 508 GT-Line BlueHDI: Lav indstigning. AGR-sædet er rigtig godt med mange indstillingsmuligheder og er standard. Her er god lændestøtte og megen benplads. I-Cockpittet med et lille rat under en hævet instrumentering fungerer ikke optimalt.



7. VW Tiguan 2,0 SCR Highline Plus: Høj god indstigning. God vandring på rattet. Fint sæde, men bedre kørestilling i lavere biler. Ergo Active førersæde del af DK-pakke til 11.000 kroner.



8. Audi A4 Avant Sport Business Edition 40 TDI: Har det perfekte rat, som er godt at gribe om. Lavt støjniveau og god benplads. Sædet, som er standard for udgaven, har dog ikke mange indstillingsmuligheder.



9. BMW X2 xDrive 20d Aut Advantage: God højde i forhold til indstigning, gode lave vulster på sædet. Rigtig god benplads. Sportssæde til 10.000 kroner som ekstraudstyr



10. Volvo XC40 D3 aut. Momentum: Indstigningshøjde god. Sædet har ikke mange indstillingsmuligheder, men kan dog vippes.

Fysioterapeut Stig Holm ved feltet på de ti biler, som er meget forskellige, og alle har et højt niveau, hvor Volvo V60 endte som vinder. Foto: Jonas Ahlstrøm

Top-feltet I toppen af testen, som ud over seks klassiske firmastationcars også omfatter en femdørs hatchback og tre høje premium-SUV'er, finder vi i nævnte rækkefølge Opel Insignia Country Tourer, VW Passat Variant, Ford Mondeo/Ford Mondeo stationcar 2,0 TDCi ST-Line, mens Mazda 6 stationcar, Peugeot 508 og VW Tiguan, udgør midtergruppen, og Audi A4 Avant, BMW X2 og Volvo XC40 ligger i bunden. Alle stiller op med de bedst tilgængelige sæder, hvor nogle er standardudstyr, mens andre koster en merpris på 10.000-20.000 kroner. Her byder biler som Opel Insignia og den nye Peugeot 508 på ergonomiske AGR-sæder, som er godkendt af tyske ryglæger, mens Passat har ergo-sæder til en merpris på en halv snes tusinde kroner. Volvo V60 er god på alle områder. Endda med standardsæderne i Momentum-modellen med el-lændestøtte. Opel Insignia, der stiller op i skovmandsskjorte-versionen, Country Tourer, som har en lidt større frihøjde end en almindelig Insignia, henter point, takket være det store og multiindstillelige AGR-sæde samt det lidt større frihøjde, som gør indstigningen lettere. - Opel Insignia har et rigtig højt niveau med et supergodt og nemt indstilleligt sæde og en skærm, der er intuitiv at bruge. Men det manglede lidt det sidste for at komme helt til tops, siger Stig Holm. VW Passat har som altid et godt bundniveau. Firmaklasse-modellen byder her på Ergo Active-sæderne, der er ekstraudstyr. - Passaten har et lækkert og godt sæde, som er bredere end i Volvo'en, og der er meget benplads, og så er der også her en intuitiv arbejdsplads, men Insignia og Volvo er foran, siger Stig Holm. Herefter følger firmabilsklassikeren Ford Mondeo, der i ST-Line-versionen har 10-vejs justerbare elsæder som standard. - Ford Mondeo har god plads og et sæde med mange indstillingsmuligheder. De fire øverste biler ligger tæt, hvor Volvo'en dog stikker af, mens Ford mangler en smule finish, lyder det fra Stig Holm.

Betjeningen af infotainment-systemets drejehjul i Audi A4, hvor man skal række ind over gearvælgeren, er ikke hensigtsmæssigt. Foto: Jonas Ahlstrøm

Midtergruppen På næste trin finder vi Mazda 6 stationcar 2,2 Optimum aut., der har klare kvaliteter, men også mangler. - Mazda 6 har det hurtigste sæde at indstille, men man føler ikke, at det passer så godt til bilen, at det er muligt at indstille det optimalt. Rattet er mere tungt at justere, og betjeningen er ikke så intuitiv. Der mangler noget finesse, og bilen er ikke så harmonisk, siger han. Herefter kommer den nye Peugeot 508 som hatchback og med GT-Line-udstyr. Den har Peugeots i-Cockpit, hvor instrumenterne er hævet over et lille rat. Den opstilling er Stig Holm ikke vild med. - To ting taler ned for 508: Det er den lave indstigningshøjde og dens i-Cockpit, der falder lidt igennem. Her er instrumenteringen lidt mærkelig, mens sædet er rigtig godt, men meget lavt. Alt andet er lækkert i bilen, siger Stig Holm. Med justeringer vil 508'eren dog rykke højere op i feltet, så Stig Holm ser frem til, hvordan indstigningshøjde og sæder vil være i en mere praktisk anlagt 508 stationcar.

Det specielle i-Cockpit i Peugeot 508 er ikke velfungerende, mener Stig Holm. Han vurderer, at betjeningen ikke spiller helt mht. ergonomien, hvor betjeningen af instrumenterne ikke er intuitiv og indretningsmæssig ej optimal. Foto: Jonas Ahlstrøm

Høje biler i bund Næste model er den høje VW Tiguan 2,0 SCR Highline Plus, som byder på en god indstigningshøjde og et fint Ergo Active-sæde. Først nu kommer Audi A4 ind på listen. Premium-modellen byder ellers på et perfekt rat, som ligger godt i hånden, og god benplads. Men førersædet fra Sport Business Edition-modellen har kun få indstillingsmuligheder. BMW X2 byder på en smal døråbning, så den er svær at komme ind i, mens afstanden fra rattet til B-stolpen heller ikke er særlig stor, hvilket betyder færre indstillingsmuligheder. Volvo XC40 var ikke dårlig, påpeger Stig Holm, de andre var bare bedre, fordi niveauet ligger højt. - Hvis jeg kørte som sælger og skulle ind og ud af bilen 15 gange om dagen, ville jeg vælge en høj bil og så ofre pengene på bedre sæder. Men skulle jeg kun have to-tre stop om dagen, ville jeg vælge en klassisk firmabil, fordi sæderne er meget bedre, og fordi man sidder bedre og mere komfortabelt, siger Stig Holm.