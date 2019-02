Du kan sagtens fortsætte med at køre diesel

Diesel er i massiv modvind, og mange tøver uden grund med at købe diesel. Denne faceliftede Mercedes-Benz C-klasse er beviset på, at diesel er skønt.

Forbrugerne er flokdyr, og medierne bugner med historier om, at snart kan du ikke køre ind i europæiske storbyer i en dieselbil. Resultatet er bilkøbere, der end ikke overvejer diesel, fordi partikelspøgelset og den generelle modvind får dem til at tænke, at diesel er støjende, dyrt og ikke særlig grønt. Samtidig spøger gensalgsværdien i baggrunden som en ubehagelig ubekendt. Hos de store tyske premium-mærker tøver man ikke med diesel og ser brændstoffet og motorerne som et effektivt alternativ til især benzinmotorer, og man arbejder løbende på nye motorer, der udleder langt færre NOx end den grænse på 168 mg/km, som er grænsen fra september 2019. Faceliftet af den populære Mercedes C-klasse gælder alle varianter, og her har vi fat i den mest populære af alle: stationcarversionen af 220D. Det var svært ikke at blive begejstret for den tidligere version, hvis man søger en velkørende stationcar i klassen for voksne biler, og med den nye er alt blot blevet endnu bedre. Bilen er blevet løftet med LED-lygter som standard, og Mercedes oplyser, at der er tale om det største facelift i nyere tid af en model overhovedet. Opdateringerne handler ikke mindst om elektronik, hvor 80 procent af bilens vitale dele er optimeret.

MERCEDES-BENZ C 220D T AUT. Beskatningsmæssig værdi: 390.000 kroner.Udsalgspris: 578.800 kroner.



Forbrug: 17,2 km/l, WLTP-normen.



CO2 pr. km: 152 g.



Motor: Dieselmotor på 2,0 liter.



Hk: 194.



Nm: 400.



0-100 km/t.: 7,0 sekunder.



Topfart: 233 km/t.

Digitale instrumenter er ekstra i Mercedes, men den store skærm med GPS er standard. Foto: Jens Høy

Kun skærmen forstyrrer øjet I en tid, hvor skærmene vokser på alle biler, ville det have været perfekt, hvis den nye C-klasse havde fået integreret skærmen mere i instrumenteringen, sådan som det er lykkedes for flere af konkurrenterne. Denne detalje er dog ikke noget, der for alvor trækker ned, og resultatet efter en uge med C220 er tommelfingeren op i alle henseender. Hvis man vælger C-klasse, skal man huske at bestille bilen med Førerassistentpakke Plus, der giver markedets bedste semiautonome systemer. Vil man købe selv, starter prisen ved 568.000 kroner, mens det beskatningsmæssige grundlag ved erhvervsleasing udgør 390.000 kroner. På motor- og landeveje er det totalt afslappende at lade bilen styre selv og blot holde let fast i rattet. Resten klarer bilen selv, og Mercedes-systemet, der selv holder bilen inden for linjerne eksempelvis på motorvej, er lige nu et af de allerbedste systemer. Bilen følger blot vejen, som sad du selv koncentreret og styrede, men det gør du ikke! Hos Mercedes holder du også pænt op med at overhale indenom på motorvej, for ligger du i inderste spor og nærmer dig en langsommere bil i motorvejens midterspor, ja, så afpasser bilen selv, at du ikke kører forbi indenom. Vil du uden om bilen i midtersporet, er det dog blot at holde blinkerarmen nede et kort sekund, og bilen skifter til venstre bane og passerer bilen i midtersporet. Systemet indstiller også farten efter skiltningen, så når motorvejen går fra 110 til 130 kilometer i timen, sætter bilen selv hastigheden op og naturligvis ned, når det omvendte er tilfældet. Skulle du have lyst til at øge farten en smule, er det blot at vippe en knap på rattet. I øvrigt gik vores testeksemplar så præcist, at 110 kilometer i timen på speedometret målt med en GPS var 108, mens 130 kilometer i timen svarede til 126. Tidligere var metallak og almindelig adaptiv fartpilot standard på alle modeller, men det er slut nu. Det kan vælges til og koster 9900 kroner for metallak og 5900 kroner for adaptiv fartpilot, mens de selvkørende funktioner fås i en pakke til 30.900 kroner.

Der er overraskende god plads i bagagerummet, selv om C-Klassen ikke er blandt de største. Foto: Jens Høy

Bløde kræfter På det seneste har jeg kørt en del benzinbiler med automatgear og specifikationer, der på papiret ser fornuftige ud. Omsat i kørbarhed er det dog, som om hestekræfterne ikke rigtig er til stede. Hemmeligheden er naturligvis, at benzinmotorernes moment ikke kan matche en diesels, og så oplever man ofte lidt uskønne nedgearinger, når man beder om, at bilen flytter sig. Det sker ikke i en ny C-klasse, der har fået dieselmotoren fra Mercedes E-Klasse med 194 hestekræfter og et moment på 400 Nm. Tidligere var C220d med en ældre 2,1-liters dieselmotor. Kombinationen af den nye 2,0-liters motor og 9-trins automatgear fås ikke bedre i klassen, og selv om testbilen har lyddæmpede sideruder, er bilen uhyre støjsvag og harmonisk. I langt de fleste kørselssituationer er der ikke noget, der indikerer, at du kører diesel. Kun ved meget kraftig acceleration kommer diesellyden snigende, men falder til ro, når du løfter foden fra speederen. Der er med andre ord tale om en uhyre vellykket kombination af automatgearkasse og dieselmotor, for med ni trin er der aldrig brug for uskønne nedgearinger. Har du brug for at accelerere i fart, er det stort set altid nok blot at trykke lidt mere på speederen, for at bilen flytter sig eller eventuelt umærkeligt går et gear ned.

Mercedes'en rykker fra 0 til 100 på 7 sekunder. Foto: Jens Høy

Foto: Jens Høy

Foto: Jens Høy