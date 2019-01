Dramatisk prisfald på Audis nye elbil

400 danskere har skrevet sig op til at være de første, der kan bestille den nye Audi e-tron, der er mærkets første dedikerede elbil. I februar bliver det muligt at skrive under på købskontrakter, og interessen for at sætte sin underskrift bliver næppe mindre, efter at Audi Danmark har sænket prisen markant i forhold til de første udmeldinger.

I midten af november sidste år var prisen fastsat til 935.000 kroner, men den officielle startpris er nu røget ned på 799.995 kroner.

Audi Danmark forklarer, at den lavere pris skyldes to ting.

- På baggrund af de nye WLTP-tal for rækkevidden har vi haft nogle ekstra forhandlinger med fabrikken, hvor vi blandt andet har fortalt dem, at vi ser et stort marked for e-tron i Danmark. Samtidig har vi valgt, at en større sikkerhedspakke er standard i alle modellerne, siger Britt Stellinger, der er pressechef.

Den endelige prissætning betyder, at interesserede allerede ny kan bestille e-tron, hvornår de kan få den leveret, kan Audi til gengæld ikke sige noget om. De første forhandlerbiler lander i februar.