Din næste bil får batteridrift - selv om den ikke er en elbil

Den nye generation af hybrid-modeller med 48-volts systemer strømmer ind over os i de kommende år.

Du kan lige så godt vænne dig til det, bilerne bliver mere elektrificerede - selv benzin- og dieselmodellerne. Det vælter frem med nye bilmodeller, som er udstyret med et 48-volts hybrid-system. Med hvad ligger bag teknologien, som allerede kan fås til biler som Audi A8 og Kia Sportage, men til næste år blandt andet kommer i modeller som den nye Golf VII og mange flere? Det handler kort og godt om at leve op til de stadig skærpede miljøkrav fra EU. - Grunden til, at der kommer så mange biler med 48-volts systemer nu, er, at bilfabrikkerne er blevet pisket til det, fordi EU vil have CO2-udledningen ned og dermed bilerne til at køre længere på literen, siger Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør hos FDM. Den nye teknik med 48 volt placerer sig mellem de mere avancerede hybridbiler som Toyota sælger mange af med Yaris og Auris og de mest simple milde hybrider, som blandt andet fås til Suzuki Baleno og Swift. - De nye 48-volt systemer er kraftigere og giver mere komfort. De tillader for eksempel, at bilens forbrændingsmotor slukkes på motorvejen og kan selv starte igen. Det sparer brændstof, forklarer Søren W. Rasmussen.

Hybridbiler Milde hybrider: Her hjælpes benzin- eller dieselmotor af batterier og elmotorer i systemer på 12 eller 48 volt, som på den måde får brændstoffet til at strække længere eller i nogle systemer giver et boost til accelerationen. Nogle kan køre en meget kort strækning på ren el. I 48-volts systemerne kan bilerne også slå den fossile motor fra i perioder på motorvejen. Eksempler er Suzuki Baleno SHVS, Kia Sportage MHEV.Fulde hybrider: Fuldt integrerede systemer med både forbrændingsmotor, elmotor og et højspændingsbatteri. Hos Toyota er det på 600 volt, her kan bilerne køre to til tre kilometer på ren el og med hastigheder på op til 110-130 km/t. Det afhænger af teknologien. Toyota Prius og Toyota C-HR er således af en nyere generation end Yaris Hybrid.



Plug-in-hybrider: Kan oplades i stikkontakten eller ved en ladestander. Bilerne kan omkring 50 kilometer på ren el, før forbrændingsmotoren tager over. Eksempler er Toyota Prius Plug-in Hybrid, Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid og Kia Niro Plug-in Hybrid.

48-volts teknologien fungerer som et slags avanceret stop/start-system, der også kan til og ved motorvejsfart. Foto: Hyundai

Bygger på kendt platform Umiddelbart er der her tale om en løsning, som er en slags mellemregning på vejen mod elbilerne, og som giver gevinst her og nu. - Humlen ved 48-volts systemerne er, at man bygger dem på eksisterende systemer og beholder de samme motorer frem for at skulle udvikle en helt ny drivline, siger Søren W. Rasmussen og fortsætter: - Dybest set kan man betragte de 48-volts hybrider som en slags avanceret form for stop/start-system. Mens de simple systemer kan stoppe, når man holder for rødt lys, kan disse også stoppe motoren, når man kører ved høj fart på motorvejen, og i nogle tilfælde når man er på vej hen mod rødt lys. Han peger på, at visse af systemerne også kan køre bilen på ren el i de meget avancerede systemer hos Toyota, der også er langt mere brændstof-effektive end 48-volts systemerne. - Det handler om, at man udvider den periode, hvor benzin- eller dieselmotoren er slukket fra få sekunder til et langt større antal sekunder, og dermed sparer man mere brændstof, siger han. Inden for de næste år vil alle biler blive elektrificerede på den ene eller anden måde. - Det er det tredje ben i elektrificeringen af bilerne. Undervejs vil vi se hybridbiler, plug-in-hybrider og til sidst elbiler, siger han, hvor plug-in-hybrider er biler, der også kan lades op i stikkontakten, fortsætter Søren W. Rasmussen.

Toyota er længst fremme med den rendyrkede hybrid-teknologi, som hvor Yaris Hybrid længe har solgt rigtig godt og ikonet Prius er firstmover. Foto: Toyota

Varieret gevinst Gevinsten ved 48-volts hybridsystemer kan variere. I den nye Kia Sportage med stor dieselmotor og firehjulstræk er den officielle gevinst en fire-procents besparelse på brændstofforbruget, mens den er op mod 11 procent i for eksempel Audi A6. Toyota har længe været på banen med helstøbte integrerede hybridbiler, de såkaldte fuld hybrid-biler, hvor et batteri og en elmotor spiller sammen med en benzinmotor, så dråberne strækkes, og der kan komme boost ved overhalinger, mens bilen kan køre en kort strækning på ren el. Her drives radio og alle andre strømforbrugere af et almindeligt 12-volts system, mens spændingen på hybrid-delen er 600 volt. Siden er der kommet et række nye mærker til, hvor teknologien bygges på eksisterende biler og drives med 12 volt, såkaldte milde hybrider, som for eksempel hos Suzuki, hvor systemet strækker dråberne, men ikke booster motoren. Ud over Toyota har Honda en HR-V Hybrid på vej, som arbejder med rendyrkede hybridbiler. De andre bilfabrikker ventes ifølge Søren W. Rasmussen at springe direkte fra benzin- og dieselmotorer over kombinationen med 48-volts hybrider over til plug-in-hybriderne, der arbejder med højspændingssystemer og dermed er endnu et skridt nærmere elbilerne. Hos Suzuki er det nu modellerne Baleno, Ignis og Swift, som kan fås med de milde hybrider, der er bygget op omkring den såkaldte ISG-enhed, der er en slags kraftig starter/generator. Teknologien koster 5000 kroner mere i en Baleno, hvor hver 10. køber vælger hybrid, mens det i Swift er bundet op på udstyrspakkerne, og andelen er 25 procent.

Øget interesse John Mogensen, der er pressechef hos den danske Suzuki-importør, mærker en stigende interesse. - Mens kunderne tidligere ikke vidste meget om hybrider, mærker vi nu en gryende interesse. Samtidig skal man også lære at bruge den nye teknologi og for eksempel motorbremse mere, hvilket betyder, at man kan spare 10 procent i brændstof frem for fem, siger han. Suzuki er dog også på vej med et 48-volts system. Hos Toyota er efterspørgslen på hybridbiler støt stigende, og hver anden solgte bil er nu en hybrid. - Vi ser, at folk går målrettet efter hybridbilerne, både på grund af brændstofstoføkonomien, den grønne lave ejerafgift og den komfort og stressfrie kørsel, der følger med hybrid-teknologien, siger Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota, med henvisning til det automatgearagtige skifte i modellerne. Han peger på et overset element i miljødebatten: - Der har i offentligheden været meget fokus på elbiler og plug-in-hybrid. Men vores almindelige hybridbiler kører faktisk med benzinmotoren slukket op til 50 procent af tiden, så de bidrager også væsentligt til et bedre klima.