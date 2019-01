Den store Jaguar er en strømsluger

Man er tilbøjelig til at bøje sig i støvet for Jaguars første elbil, der er designerlækker, rummelig og har fantastiske køreegenskaber. Desværre er rækkevidden ikke imponerende, og ladetiden kan være lang.

"Hvor langt kører den på en opladning?" Når der ikke er mere power på elbilen, stopper fornøjelsen med det samme. Og det uanset, hvor nyskabende bilen ellers måtte være. Så selv om Jaguar I-Pace er en af de mest cool elbiler lige nu, er antallet af kilometer, som batteriet gemmer på, åbenbart stadigvæk det, som interesserer folk mest. Så vi kan lige så godt få det overstået: Nej, den nye I-Pace kører ikke de lovede 470 kilometer ifølge den ellers nye og mere retvisende WLTP-norm. I hvert fald ikke, hvis man vælger topudgaven HSE eller kører på store 22-tommer hjul, for så har briterne allerede rettet det officielle tal til 415 kilometer. Det startede alligevel lovende, da jeg hentede bilen, der var ladet op til 97 procent, og kørecomputeren viste en rækkevidde på 402 kilometer. Virkeligheden skulle dog hurtigt vise sig at være en anden, i hvert fald en kold uge i slutningen af november, hvor temperaturen var omkring tre grader. De iskolde facts er, at de første tre dage, hvor jeg kørte bykørsel, inklusive et kort stint på motorvej, nåede den 290 kilometer på den første opladning. Bestemt ikke ringe, men langtfra det lovede trods alt. Men der er heller ingen tvivl om, at rækkevidden kan øges, når man lader den op derhjemme, og hvor man kan sørge for, at bilen er varm, når man skal af sted. En iskold bil er en strømsluger. Selv om mange går og dukker sig for vinterkulden, vækker den nye kat opmærksomhed i trafikken. Det tror pokker, for I-Pace ligner ikke de andre biler, og i forhold til det mildest talt forsigtige design på konkurrenter som Audi e-tron og Mercedes EQC fortjener briterne ros for at gå nye veje. Ulempen er et nærmest ikke eksisterende udsyn bagud, der kræver bakkamera, hvilket heldigvis er standardudstyr.

JAGUAR I-PACE HSE 3 STJERNERPris: 883.880 kr.S-model fra: 740.880 kr.



Beskatningsværdi ved erhvervsleasing fra: 605.999 kr. (S-modellen)



Motor: To elmotorer, der trækker hver sin aksel



Rækkevidde: Teoretisk rækkevidde på 415 km (WLTP-tal for HSE) øvrige modeller 470 km



Batteri: 90 kWh



Systemeffekt: 300 kW svarende til 408 hk



Moment: 696 Nm



Acceleration: 4,8 sek.



Topfart: 200 km/t.



L/B/H: 4,68/2,01/1,57 meter.



Anhængervægt: 750 kg.

Interiøret er det mest moderne, vi har set fra Jaguar. Ud over et lidt langsommeligt infotainmentsystem virker det godt. Foto: Christian Schacht

Ministerbil-lignende rummelighed Der er masser af plads i kabinen takket være en lang afstand mellem akslerne. Især på bagsædet er der en nærmest ministerbil-lignende rummelighed. Ja, selv bagagerummet bagi kan indeholde hele 656 liter, der er stor bagklap, og under motorhjelmen er der et lille rum til ladekabler. Bag rattet har man udsigt til et helt nyudviklet instrumentbord med i alt tre skærme, den første til speedometer og advarselslamper, den øverst i midten til blandt andet navigation, mens den nederste betjener klimaanlægget. Efter lidt tilvænning fungerer det glimrende, selv om skærmene burde skifte meget hurtigere rundt mellem menuerne i så dyr en bil. På den anden side tæller det op, at Apple Carplay er blevet en del af pakken for første gang i en Jaguar. Kvaliteten virker generelt på et højt niveau, så vi er fri for raslelyde, dog er der enkelte steder i kabinen sparet på materialerne. Tag bare den bakke, der dækker over kopholderne - den er lavet af billig plastic. Testbilen er topmodellen I-Pace HSE, der koster fra 883.880 kroner, mens basismodellen, kaldet S, fås fra 740.880 kroner, og mellemudgaven SE koster 821.880 kroner. Den skattemæssige værdi ved erhvervsleasing udgør 605.000 kroner for basisversionen. Standardudstyret er generelt pænt med navigation og full LED-forlygter - og så har alle I-Pacer firehjulstræk.

Batteriet er placeret i bunden af bilen, hvilket sikrer et lavt tyngdepunkt, men også et fornuftigt bagagerum. Foto: Christian Schacht

Anderledes Det mest interessante ved Jaguar I-Pace er køreegenskaberne, der får dig til at glemme alt om rækkevidde på en kold vinterdag og detaljer som pris og udstyrskombinationer. Vognen er nemlig hurtig, rasende hurtig. Og sjov. Involverende. Direkte. Anderledes end andre elbiler. Jeg har testet I-Pace på den gode, gamle og krogede FDM Jyllandsringen og har aldrig kørt en så underholdende elbil. Det, som især slår mig, er, at elbilen styrer med samme selvsikkerhed, som når Christian Eriksen sparker frispark i Premier League - på trods af at det enorme batteri bringer vægten op på 2,2 ton, hvilket er 400 kg mere end Jaguar F-Pace. Selve bilen startes op med en klassisk rund startknap. Gearskiftet klares med små trykkontakter i midterkonsollen, der er lidt bøvlede at betjene. Accelerationen foregår uden at spilde hestekræfterne i hjulspind, og selv om 4,8 sekunder om at nå 100 kilometer i timen måske ikke imponerer ret mange Tesla-ejere, virker det sindssygt rapt i praksis. Slipper du speederen igen, falder hastigheden, som trådte du på bremsen i en almindelig bil samtidig med, at batteriet lades op.

Generelt er der også tale om en komfortabel elbil, selv om de store 22 tommer hjul på testbilen giver en del rullestøj. Foto: Christian Schacht

Rækkevidden halter på motorvejen Så kommer vi til det næstmest stillede spørgsmål, der især kom fra interesserede, da jeg lagde billeder af den sexede I-Pace på Instagram: "Kan den klare 300 kilometers motorvejskørsel?" Der var ingen anden mulighed for at besvare det spørgsmål end at få kattedyret i stødet igen. Jeg har dog desværre ingen hjemmelader til den slags, så det var en tur ned til nærmeste Cleverladestander, der lader med 11 kW i timen, og da batteriet er på i alt 90 kWh, burde den operation jo kunne klares på lige godt ni timer. Men nej, så simpelt er det ikke, for I-Pacen lader kun med 3,7 kWh på den type lader, så jeg skulle vente 25 timer, før der igen var saft på maskineriet. Jeg skulle i stedet have taget kursen mod en hurtiglader, der kan klare 50 kWh, for så havde jeg angiveligt klaret manøvren på små to timer. Okay, vi er oppe på 100 procents styrke på batteriet igen, og Jaguaren er allerede blevet mere realistisk om rækkevidden, så den oplyser, at jeg har 340 kilometer tilbage. Ud på motorvejen, 110 kilometer i timen (adaptiv fartpilot er ekstraudstyr) og af sted. Alligevel er rækkevidden ikke mere end 270 kilometer. Den danske Jaguar-importør er ikke sen til at komme med en forklaring. For det første vil opladning derhjemme gøre det muligt, at bilen og ikke mindst batteriet er varmet op, inden man kører, og norske erfaringer viser, at det gør en forskel. Udfordringen med ladetider ved de mest simple Clever-ladere skyldes, at I-Pace kun kan lade med 1 fase, til gengæld er hjemmeladeren udstyret med fasefordeler, så man der kan oplade med 7,4 kWh, hvilket giver en ladetid på godt 13,5 timer. Det er også lang tid at vente, hvis man kommer sent hjem fra arbejde med et fladt batteri og gerne vil af sted tidligt næste dag.

Konklusion Jaguar I-Pace er markedets mest cool udseende elbil lige nu. Den kører også bedst af alle elbiler. Accelerationen er kvik. Og interiøret er moderne og praktisk indrettet. Ud over et par små svipsere med langsomt virkende infotainment er det største minus, at rækkevidden ikke imponerer, og at hjemmeladning foregår relativt langsomt.